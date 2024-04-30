الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

2024-04-30 | 14:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;التهاب الكبد الفيروسي الالفي&quot; ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة
"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

بناءً عليه، تم اجراء فحص ميداني لنسبة الكلور المتبقي في شبكة مياه الشرب في البلدة  ومصادرها. وأظهرت النتيجة عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم. على الاثر، تم أخذ عينات من المياه وارسالها الى مختبر المياه في مستشفى ضهر الباشق الحكومي، بانتظار صدور النتائج.
من هنا، تذّكر وزارة الصحة العامة المواطنين ان التهاب الكبد الفيروسي الالفي هو مرض ناتج عن فيروس التهاب الكبد الفيروسي الالفي (A). يتم انتقاله الى الانسان عبر المياه الملوثة او المواد الغذائية الملوثة او الايدي الملوثة، ويمتد معدل فترة الحضانة من 28 الى 30 يوم بعد العدوى، وتتضمن العوارض الحمى واليرقان الحاد.
وتحرص الوزارة على تذكير الموطنين بإجراءات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي الالفي وهي: سلامة المياه، كلورة المياه، سلامة الغذاء، وغسل اليدين.
وتتابع وزارة الصحة العامة الحدث بالتنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الالفي. 
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني تدريب البلديات على مراقبة نسبة الكلور المتبقي من خلال الفحص الميداني (pool tester).
"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

محليات

وزارة الصحة

بيان

التهاب الكبد الفيروسي الالفي

البقاع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: بيان الجماعة الاسلامية هو "نفاق سياسي" ومن يريد القيام بـ "عراضة عسكرية" عليه تحمل المسؤولية أمام اللبنانيين
قوى الامن توقف شخصاً في صيدا لهذا السبب!

اقرأ ايضا في محليات

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع
01:35

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع


أكّدت أوساط "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" لصحيفة "الجمهورية" أنّه "لم يكن وارداً لديه أن يشارك في لقاء معراب بأي شكل، وذلك على قاعدة رفضه المساهمة في إنتاج مشهد إنقسامي نافر، في ظل مرحلة استثنائية لا تتحمّل ترف الإصطفاف الحاد".

01:35

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع


أكّدت أوساط "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" لصحيفة "الجمهورية" أنّه "لم يكن وارداً لديه أن يشارك في لقاء معراب بأي شكل، وذلك على قاعدة رفضه المساهمة في إنتاج مشهد إنقسامي نافر، في ظل مرحلة استثنائية لا تتحمّل ترف الإصطفاف الحاد".

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟
01:23

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟

أكّدت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" وجود "تخوّف أميركيّ من أن يفلت زمام الامور في الشرق الاوسط من يد أميركا".

01:23

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟

أكّدت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" وجود "تخوّف أميركيّ من أن يفلت زمام الامور في الشرق الاوسط من يد أميركا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024