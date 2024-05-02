الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأنباء الكويتية": دراسة مشتركة للورقة الفرنسية.. بري يكلّف علي حسن خليل

2024-05-02 | 00:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأنباء الكويتية&quot;: دراسة مشتركة للورقة الفرنسية.. بري يكلّف علي حسن خليل
"الأنباء الكويتية": دراسة مشتركة للورقة الفرنسية.. بري يكلّف علي حسن خليل

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء الكويتية" بأن "وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه والوسيط الأميركي أموس هوكشتاين يسعيان إلى انتزاع التزام من الثنائي الشيعي عبر المفاوض الرسمي باسمه وباسم الدولة اللبنانية رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع دخول الهدنة في غزة مراحل التنفيذ".

وقالت المصادر عينها إنّ "الرئيس نبيه بري كلف النائب علي حسن خليل أن يتولى مع المسؤول في "حزب الله" حسين الخليل دراسة مشتركة للورقة الفرنسية، وان هناك أجواء إيجابية في النظرة إليها وتلقى قبولا، لكن التنفيذ بعدما تهدأ المدافع".
مقالات ذات صلة
"الأنباء الكويتية": دراسة مشتركة للورقة الفرنسية.. بري يكلّف علي حسن خليل

محليات

الأنباء الكويتية

نبيه بري

الورقة الفرنسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": لا قطيعة مع "القوات".. ولكن!
الموت يخطف شابين لبنانيين في ساحل العاج

اقرأ ايضا في محليات

أشرف بيضون : أي مسعى غربي يجب ألا يصب في مصلحة "اسرائيل"
Play
09:20
Play

أشرف بيضون : أي مسعى غربي يجب ألا يصب في مصلحة "اسرائيل"

أشرف بيضون : أي مسعى غربي يجب ألا يصب في مصلحة "اسرائيل"

09:20

أشرف بيضون : أي مسعى غربي يجب ألا يصب في مصلحة "اسرائيل"

أشرف بيضون : أي مسعى غربي يجب ألا يصب في مصلحة "اسرائيل"

علي حمية : تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التشويش على الاجواء اللبنانية
Play
08:48
Play

علي حمية : تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التشويش على الاجواء اللبنانية

علي حمية : تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمـن ضد التشويش على الاجواء اللبنانية

08:48

علي حمية : تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التشويش على الاجواء اللبنانية

علي حمية : تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمـن ضد التشويش على الاجواء اللبنانية

بالصور – لقاء سياسي و"هدية" من السفير بخاري لـ جعجع!
08:38

بالصور – لقاء سياسي و"هدية" من السفير بخاري لـ جعجع!

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف جبيلي.

08:38

بالصور – لقاء سياسي و"هدية" من السفير بخاري لـ جعجع!

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف جبيلي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024