"الأنباء الكويتية": دراسة مشتركة للورقة الفرنسية.. بري يكلّف علي حسن خليل

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء الكويتية" بأن "وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه والوسيط الأميركي أموس هوكشتاين يسعيان إلى انتزاع التزام من الثنائي الشيعي عبر المفاوض الرسمي باسمه وباسم الدولة اللبنانية رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع دخول الهدنة في غزة مراحل التنفيذ".

وقالت المصادر عينها إنّ "الرئيس نبيه بري كلف النائب علي حسن خليل أن يتولى مع المسؤول في "حزب الله" حسين الخليل دراسة مشتركة للورقة الفرنسية، وان هناك أجواء إيجابية في النظرة إليها وتلقى قبولا، لكن التنفيذ بعدما تهدأ المدافع".