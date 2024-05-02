وتم البحث في الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة ونصف ساعة في التطوّرات السياسية على الصعيدين اللبناني والاقليمي، ولا سيما الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية، فضلا عن أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 وضبط الحدود ناهيك عن المستجدات في الجنوب اللبناني.

تجدر الاشارة الى ان السفير البخاري قدّم لـ"رئيس القوات" عباءة سعودية مطرّزة.