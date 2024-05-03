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محليات

"كي لا توصف بأنها رشوة !".. سليمان : بإمكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني

2024-05-03 | 03:44
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&quot;كي لا توصف بأنها رشوة !&quot;.. سليمان : بإمكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني
"كي لا توصف بأنها رشوة !".. سليمان : بإمكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني

قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح له : "كي لا توصف بانها رشوة !.. بامكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني الذي انشأ في البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والامم المتحدة في اطار المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG التي اطلقت في ٢٥ ايلول ٢٠١٣. مع الاشارة ان هدف هذا الصندوق تلقي هبات الدول المانحة لتعويض الاضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني والبنى التحتية والقطاعات الخدماتية من جراء الازمة السورية والتي قدرت في حينه بمبلغ ٧ مليار دولار ونصف حتى ايلول من تلك السنة، و على هذا الاساس يمكن اعتبار هذه الهبة جزء بسيط من هذه الاضرار ".

واضاف: "كما يجدر التذكير ان الاتحاد الاوروبي شارك في اطلاق هذه المجموعة من مقر الامم المتحدة في نيويورك الى جانب رئيس الجمهورية اللبنانية وامين عام الامم المتحدة والجامعة العربية ووزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ورئيس البنك الدولي وغيرهم."
"كي لا توصف بأنها رشوة !".. سليمان : بإمكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني

محليات

ميشال سليمان

الاتحاد الاوروبي

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