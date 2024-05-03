مجموعة OMT تنعى رئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض

تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بين الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوم الأربعاء في قاعة كاتدرائية مار جرجس في بيروت من العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

تعاهد OMT فقيدها الكبير أن تستمرّ وفيّة لمسيرته الرائدة وأن تبقى ذكراه ذخيرة صالحة لإكمال هذه المسيرة الناصعة والطويلة من العمل البنّاء والناجح والمثابرة في الخدمة والعطاء والخير العام.