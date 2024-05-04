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علي أبو ياسين : حتى تتحقق استراتيجية دفاعية.. حق كل لبناني الدفاع عن نفسه إن لم تحمه الدولة
2024-05-04 | 06:56
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علي أبو ياسين : حتى تتحقق استراتيجية دفاعية.. حق كل لبناني الدفاع عن نفسه إن لم تحمه الدولة
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الدفاع
الدولة
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