حزب الله : صاروخ موجه يستهدف جنوداً للعدو داخل ثكنة راموت نفتالي والاصابات بين قتيل وجريح
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد قرابة الساعة والنصف من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، وعند تجمّع جنود العدو داخل الثكنة، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح."
وفي بيان آخر اعلن الحزب ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 7-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة."