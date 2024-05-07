حزب الله : صاروخ موجه يستهدف جنوداً للعدو داخل ثكنة‌‌‌ راموت نفتالي والاصابات بين قتيل وجريح

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد قرابة الساعة والنصف ‏من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، وعند تجمّع جنود العدو داخل الثكنة، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏"