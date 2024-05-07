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محليات

تعميم بشروط الترشح للامتحانات الرسمية... هذا ما جاء فيه!

2024-05-07 | 10:10
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تعميم بشروط الترشح للامتحانات الرسمية... هذا ما جاء فيه!
تعميم بشروط الترشح للامتحانات الرسمية... هذا ما جاء فيه!

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وفد من برنامج الغذاء العالمي w f p ، ضم نائب المدير التنفيذي السيد كارل سكاو ومدير البرنامج في لبنان الدكتور عبدالله الوردات وفريق العمل المسؤول عن تنفيذ برنامج التغذية المدرسية حازم حسن ودومينيك عنيد ، في حضور مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، مستشار الوزير لشؤون التعاون ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومنسقة التعاون إيمان عاصي.


رحب الوزير بالسيد سكاو والوفد، مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج على مدى سنوات صعبة يمر بها لبنان ، ومؤكدا "أن برنامج التغذية المدرسية شكل قصة نجاح يحتذى بها، إذ أن الشريحة التي يغطيها تطورت سنة بعد سنة حتى وصلت إلى ما يزيد عن مائة ألف متعلم مستفيد". 
وعبر الوزير عن الأمل بأن "يتسع إطار المستفيدين من البرنامج، سيما وأن الفئات الاجتماعية المهمشة قد ارتفعت أعدادها وبالتالي أصبحنا في حاجة لكي يغطي البرنامج أيضا المعلمين والعاملين في المدارس بالحصص الغذائية".  
كما شرح الوزير الصعوبات التي تعانيها الخزينة اللبنانية لجهة تأمين استمرارية التعليم للبنانيين ، خصوصا وأن عبء النازحين يتزايد ويكلف لبنان الكثير".
 
من جهته، أشار السيد سكاو إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها البرنامج ، لكنه عبر عن ارتياحه لنجاح البرنامج في تأمين حاجات أساسية غذائية للتلامذة مما يرفع من قدرتهم على الاستمرار في التعليم . 
 ولفت إلى "المساعي التي سوف يبذلها مع الجهات الممولة والداعمة لكي يحافظ على تأمين الغذاء للعديد من التلاميذ في المدارس".
 وتحدث عن حجم التحديات التي يواجهها لبنان على الصعد كافة ، مؤكدا أنه "سيسعى إلى القيام بما هو أفضل في ظل تراجع حجم التمويل المتاح ، وذلك عبر تحريك الجهات المانحة والداعمة لتوفير المزيد من المساعدة للبرنامج".

وكشف أنه سيزور اليوم العديد من المدارس الرسمية التي تقدم الأغذية إلى التلاميذ ومنها مدارس تتضمن مطابخ مدرسية تقدم التغذية لمدارس عديدة في محيطها الجغرافي ، ويتم شراء المواد الغذائية من المجتمع المحيط بالمدرسة ، لكي يسهم البرنامج في إفادة المحيط من هذه الحركة الاقتصادية .
 
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتورة كوستانزا فارينا مع وفد من المكتب ضم: المسؤولة عن البرامج التربوية ميسون شهاب وعاصم ابي علي ،في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار لشؤون العلاقات مع الجهات الخارجية ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي البير شمعون.

واطلع الوزير على الأصداء الإيجابية للاجتماعات التي عقدها منذ أيام في واشنطن مع مشروع التعليم لا ينتظر ، واستعداد مديرة المشروع السيدة ياسمين الشريف للقيام بجولة عربية لتوفير المزيد من الدعم لوزارة التربية من اجل تطبيق خطتها في تأمين استمرارية التعليم للجميع في الظروف الراهنة . وتم التوافق على التعاون لإعداد الملفات والحاجات اللازمة لهذه الغاية .

كما بحث المجتمعون الخطة الخمسية للوزارة وتكليف خبير دولي لإجراء مراجعة للمرحلة المنصرمة من الخطة ورصد المكونات التي تم تنفيذها من هذه الخطة ، وتحديد المكونات الباقية ، لكي تتخذ الوزارة قرارها في شأن المرحلة المقبلة .
ثم تابع المجتمعون موضوع تأمين خبراء لمساعدة المديرية العامة للتعليم العالي في إنجاز المهام الكثيرة التي تتولاها .

بعدها إستقبل الوزير الحلبي النائب وائل ابو فاعور، وبحث معه في الحاجات التربوية لمنطقته وسبل تلبيتها.

وكان الوزير الحلبي استقبل النقيب الجديد للمهندسين في بيروت فادي حنا في زيارة تعارف ، تم في خلالها البحث في عمل لجنة مزاولة مهنة الهندسة.

من جهة ثانية أصدر الوزير الحلبي  تعميما  يتعلق باعتماد الشروط والإجراءات الواردة في المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024  للترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024 ، وان تم تعليق اجراء هذا الامتحان الموحد. وجاء في التعميم :
"استناداً إلى المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 الذي تضمن أحكام خاصة لترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضورياً بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها،

تعتمد الإجراءات والشروط الواردة أدناه في قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع، حتى ولو تم تعليق اجرائه ، وذلك وفق الآتي: 

1-     ترشح المدارس الرسمية والخاصة التلامذة كافة في الصف الثانوي الثالث المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، كما ترشح تلامذة الصف الأساسي التاسع المبرر تسجيلهم في هذا الصف للامتحان الموحد المنصوص عليه في المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة للترشيح في السنوات السابقة من قبل المديرية العامة للتربية، وبالاستناد إلى المستندات الرسمية المحددة لقبول هذا الترشيح ، وضمن المهل التي أعلن عنها المدير العام للتربية لهذه الغاية.

2-     يعطى لكل من أتم الثامنة عشرة من العمر في تاريخ يعود إلى 1/1/2024 أو لما قبله، وهم غير مسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية والخاصة، كما للمرشحين في أي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أياً كانت أعمارهم، الحق بالترشح للاشتراك بدورة خاصة بالطلبات الحرة للعام 2024 تجرى وفق  ما هو معمول به لتنظيم الامتحانات الرسمية.

3-     تُقبل عند الاقتضاء أحدث نسخة متوفرة لبيان القيد الإفرادي للمرشح من خلال المدرسة التي يتابع دراسته فيها أو المتقدم بطلب حر للمشاركة في الامتحانات الرسمية للعام 2024، على أن يتم التأكد من صحة صدور هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، من خلال المصادقة عليه من دائرة النفوس المختصة، أو من خلال ختمه وتوقيعه من قبل المختار صاحب الصلاحية إذا تعذرت مصادقة هذه الدائرة المختصة.

4-    يتولى مديرو المدارس التي لم ينتظم التدريس الحضوري فيها خلال العام الدراسي الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي نشأت في النطاق الجغرافي الكائنة فيه، ترشيح تلامذة كل من الصف الثانوي الثالث والصف الأساسي التاسع المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024، وذلك بالاستناد إلى البيانات والمستندات والوثائق المحفوظة في الملف الشخصي المدرسي العائد لكل تلميذ تعذر عليه إبراز المستندات اللازمة لترشيحه، وفي هذه الحالة يكون هذا الترشيح غير مكسب لأي حق من أي نوع كان إذا تبين أن أياً من مستندات الملف الشخصي التي تم الاعتماد عليها مشوب بعيب يحول دون اعتماده، ويتقرر انتفاء هذا الحق بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح معلل من المدير العام للتربية.

5-    يعطى حق الترشح للامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع، وبالإضافة إلى التلامذة المسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية أو الخاصة بصورة مبررة، إلى أي تلميذ آخر لم يبرر تسجيله في هذا الصف لأي من الأسباب الثلاثة الآتية:
أ‌.    نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى أي مرجع قضائي، بين ولي أمر التلميذ والمدرسة الخاصة التي انتقل منها إلى مدرسة أخرى رسمية كانت أم خاصة دونما حصوله على إفادة مدرسية من تلك التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد أنهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2023-2024) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.
ب‌.    تسجيل التلميذ في صف دراسي أدنى من الأساسي التاسع دونما أن يكون مستوفياً لأي من شروط تنسيبه إلى هذا الصف الأدنى، وانقضاء فترة سنتين دراسيتين وما فوق على حصول هذا التسجيل؛ تابع هذا التلميذ خلالها الدراسة بصورة متواصلة، ولم ترتب طيلتها نتيجة على افتقار تسجيله هذا لشروطه كافة حالت دون متابعته الدراسة على مدى هذه الفترة التي استمر في التحصيل المدرسي إبانها.
ت‌.    عدم حيازة التلميذ غير اللبناني الذي أنهى بنجاح سنتين دراسيتين في لبنان، المستندات المطلوبة أساساً للترشيح، أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان.
 
6-     تطبق أحكام البند الخامس من هذا التعميم على ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
7-    تنظم كل منطقة تربوية عند انتهاء فترة الترشيح لائحة باسماء التلامذة غير اللبنانيين الذين رشحوا ان للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، ام للامتحان الموحد لتلامذة الصف الاساسي التاسع ،دونما إبراز كل منهم الإقامة القانونية في لبنان، مع المعلومات التي توفرت عن كل منهم ، ترسلها إلى المديرية العامة للتربية ليصار إلى إيداعها وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام باعتبارها الإدارة المختصة بأمور هذه الاقامة".

 
تعميم بشروط الترشح للامتحانات الرسمية... هذا ما جاء فيه!

محليات

الامتحانات الرسمية

لبنان

عباس الحلبي

اليونسكو

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