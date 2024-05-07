بلال حشيمي من نيويورك : سنضغط ليكون القرار 1701 هو الأساس لكن ليس على حساب لبنان

مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارات على بلدتي كفركلا والخيام وصفارات الانذار تدوي في عيتا الشعب

مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارات على بلدتي كفركلا والخيام وصفارات الانذار تدوي في عيتا الشعب