حمية: صيانة الأوتوسترادات الدولية اولوية قصوى بالنسبة للوزارة

وشدد حمية على أن "صيانة الأوتوسترادات الدولية في جميع المناطق اللبنانية ، جنوبا وشمالا وبقاعا ، تعد اولوية قصوى بالنسبة للوزارة، وذلك حرصا على السلامة العامة والمرورية عليها".

وأكد أيضا خلال الاجتماع "ضرورة متابعة جميع المعنيين في المديرية لملف صيانة الطرقات الرئيسية، لناحية الاستمرار في الكشف عليها وإعداد وتجهيز ملفاتها، وذلك على قاعدة الاولويات والإمكانات المتاحة في مختلف المناطق اللبنانية ، تمهيدا لتلزيمها وفقا للأطر القانونية المرعية الاجراء".