الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأخبار": ورقة فرنسية جديدة.. و12 ملاحظة لبنانية

2024-05-08 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأخبار&quot;: ورقة فرنسية جديدة.. و12 ملاحظة لبنانية
"الأخبار": ورقة فرنسية جديدة.. و12 ملاحظة لبنانية

علمت صحيفة "الأخبار" أن "السلطات الفرنسية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن باريس استمعت شفهياً إلى ملاحظات لبنانية سلبية على الورقة، وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع والاستخبارات الخارجية على إدخال تعديلات".

وبحسب مصدر حكومي بارز "أعدّت فرنسا ورقة جديدة في الأيام القليلة الماضية وسلّمت نسخة منها إلى رئيس الحكومة".
وبحسب المصادر، فإن "الجديد في الأمر تمثّل في إيفاد الإدارة الأميركية الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى باريس لوضع آلية للتنسيق بين البلدين من أجل منع أي تضارب في المساعي القائمة مع لبنان، وحزب الله على وجه الخصوص". 
وأوضحت أن "الجميع يتصرف على أن القرار بيد الأميركيين، لكنّ واشنطن تريد إشراك فرنسا في مرحلة ما، لأنها تحتاج إليها في ملفات إضافية في لبنان". 
وجزمت المصادر بأن "هوكشتين قال مجدداً إنه بمجرد إعلان التزام "إسرائيل" وحركة حماس باتفاق علني لوقف إطلاق النار، والتزام حزب الله بالتهدئة في الجنوب، سيسافر فوراً إلى بيروت وتل أبيب لإنجاز ترتيبات تضمن استدامة وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين"، وهو "يأمل في التوصل إلى صيغة تمنع استئناف المواجهة في حال حصل أي تطور سلبي في غزة".
وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب".
 
"الأخبار": ورقة فرنسية جديدة.. و12 ملاحظة لبنانية

محليات

الأخبار

فرنسا

نبيه بري

نجيب ميقاتي

الورقة الفرنسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": النازحون على "طاولة بكركي"
"قطاع حيوي أساسي مهدّد".. ماذا في أسرار الصحف؟

اقرأ ايضا في محليات

الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة
Play
06:46
Play

الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة

الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة

06:46

الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة

الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة

توفيق شومان: الحرب الشاملة واردة.. ماذا عن الورقة الفرنسية؟
Play
06:34
Play

توفيق شومان: الحرب الشاملة واردة.. ماذا عن الورقة الفرنسية؟

توفيق شومان: الحرب الشاملة واردة.. ماذا عن الورقة الفرنسية؟

06:34

توفيق شومان: الحرب الشاملة واردة.. ماذا عن الورقة الفرنسية؟

توفيق شومان: الحرب الشاملة واردة.. ماذا عن الورقة الفرنسية؟

صلاح جمعة: هدف وفد نتنياهو عرقلة المفاوضات
Play
06:28
Play

صلاح جمعة: هدف وفد نتنياهو عرقلة المفاوضات

صلاح جمعة: هدف وفد نتنياهو عرقلة المفاوضات

06:28

صلاح جمعة: هدف وفد نتنياهو عرقلة المفاوضات

صلاح جمعة: هدف وفد نتنياهو عرقلة المفاوضات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024