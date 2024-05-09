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محليات

فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

2024-05-09 | 06:20
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فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه
فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

في إطار الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها وزارة الطاقة في قطاع المياه عقد اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض إجتماعاً في الوزارة حضره مدير عام الموارد المائية والكهربائية والاستثمار بالتكليف السيدة غادة بلعيس، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الاستاذ خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، مدير عام مؤسسة مياه البقاع بالتكليف المهندسة پولا حاوي، مستشارو الوزير القاضية هدى الحاج، الدكتور خالد نخله والمهندسة سوزي الحويّك بالاضافة الى الاستشاري القانوني النائب السابق غسان مخيبر والاستشاري الفنّي مكتب BTD، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ورؤساء مصالح ودوائر في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية للمياه، وذلك للبحث في المسودّة الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبمشاريع المراسيم التطبيقية المتأتية عن قانون المياه رقم ٤٦٢/٢٠٢٠.


وقد أثنى الوزير فياض في بداية الاجتماع على عمل اللجنة المكلّفة بإعداد المراسيم التطبيقية وفريق العمل الذي أنجز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كما شكر الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل هذا الانجاز الاصلاحي الكبير والاستشاريَين الفني والقانوني على المواكبة الحثيثة، وأوضح ان اجتماع اليوم يهدف الى تتويج هذا العمل المهم الذي امتدّ لسنوات عديدة بجلسة ختامية تتضمّن قراءة نهائية للمستندات بغية الاخذ بالاعتبار بالملاحظات النهائية للحاضرين على النصوص تمهيداً للتوقيع عليها وذلك عملاً بالمبدأ الذي اعتمدناه منذ تولينا لمنصبنا والقائل بتعاون كافة المؤسسات فيما بينها ومع الوزارة للسير في الاتجاه الصحيح الموحّد وليس الغناء كلٌ على ليلاه والتصويب المتبادل.
وبعد مداولات امتدت حوالي الستة ساعات وقّع الوزير فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي:
- وضع نظام واحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه
- ⁠وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه
- ⁠وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه
- ⁠تحديد اصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية
- ⁠تحديد اصول ادارة الصرف الصحي غير الجماعي
- ⁠تحديد بدل تعويض تلوث المياه
- ⁠تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري
بالاضافة الى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ان يتم ارسال جميع هذه المستندات الى جانب مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. 
تجدر الاشارة أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على اربعة أسس هي:
- تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.
- ⁠تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري
- ⁠تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.
- ⁠اجراء الاصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة الى القطاع
فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

محليات

وليد فياض

المياه

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