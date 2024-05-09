فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

في إطار الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها وزارة الطاقة في قطاع المياه عقد اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض إجتماعاً في الوزارة حضره مدير عام الموارد المائية والكهربائية والاستثمار بالتكليف السيدة غادة بلعيس، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الاستاذ خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، مدير عام مؤسسة مياه البقاع بالتكليف المهندسة پولا حاوي، مستشارو الوزير القاضية هدى الحاج، الدكتور خالد نخله والمهندسة سوزي الحويّك بالاضافة الى الاستشاري القانوني النائب السابق غسان مخيبر والاستشاري الفنّي مكتب BTD، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ورؤساء مصالح ودوائر في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية للمياه، وذلك للبحث في المسودّة الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبمشاريع المراسيم التطبيقية المتأتية عن قانون المياه رقم ٤٦٢/٢٠٢٠.