ماذا في أسرار الصحف؟

"حل مشكلة النازحين ينتظر ساعة صفر بعيدة المدى".. ماذا في أسرار الصحف؟



النهار



يستمر الكلام عن تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في المصارف من 15 ألف إلى 25 أو 30 ألف ليرة من دون أي توضيح أو إعلان رسمي ما يزيد من البلبلة في الأسواق ويؤكد غياب عدم فاعلية المؤسسات.

يستبعد ناشطون في “التيار الوطني الحر” أن يوقع رئيس التيار جبران باسيل على قرار فصل النائب آلان عون بعدما نشطت حركة اتصالات لتجنب هذه الخطوة المؤلمة وفق وصفهم.

رئيسة تيار سياسي حققت مكاسب مرحلية بانفتاحها على تيار سياسي واسع تمهيداً للانتخابات المقبلة وبتسجيلها أكثر من هدف في مرمى خصومها وخصوصاً الذين دخلوا على خط الخلافات العائلية لاضعافها.

يقول متابع للملف الرئاسي إن الانتخابات إن حصلت في وقت قريب نسبياً فإنها ستوصل أحد الوجوه البعيدة عن الاعتراض ممن يتمكنون من التواصل مع الجميع ويتمتع بشخصية أقرب إلى الرئيس الراحل الياس سركيس وأن لا مكان للمرشحين الأقوياء حالياً.

بدت الحملة من بعض النواب والمسؤولين لمنع “تيك توك” في لبنان كأنها من خارج الزمن إذ ثمة تطبيقات كثيرة تخرب عقول الناشئة ولا يمكن اللجوء دائماً إلى المنع.

فيما يعمل عناصر الأمن العام في بعلبك على توقيف السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية علم أن أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة يتصل بالقضاة لإخلاء سبيل نازحين مخالفين يعملون لدى مجموعة من اصدقائه.

توقع مصدر سياسي أن يفعّل سفير دولة عربية كبرى حركته بعدما تم تفسير إحدى زياراته بشكل مضخم وأن يزور شخصيات عدة قريباً.

يُلاحظ أن مرجعية سياسية لا تتبنى مواقف وزير محسوب عليها، خصوصاً أنه يشكل لها إحراجاً في كثير من المحطات على مستوى الداخل والخارج

يردد نائب سابق لحاكم مصرف لبنان في مجالسه، أن هناك ثلاث كتل نقدية في لبنان، واحدة شرعية والأخريان مافيوية

يغلب على لقاءات فاعليات بيروتية تهدف الى إطلاق مشاريع للنهوض بالعاصمة حماسة كثيرين من المشاركين للترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

التقت السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير الإيراني مجتبى أماني في حفل ديبلوماسي واقتربا من بعضهما من دون أن يصلا إلى تبادل المصافحة.

فوض وزير مدير عام ناشط بالتوقيع عنه على أكثر المعاملات الإدارية في الوزارة.

لبت دولة خليجية طلب رئيس كتلة نيابية تأمين كل النفقات المالية لجراحة يحتاجها طفل شغل مرضه الرأي العام في الاشهرالاخيرة. وستجرى العملية في مستشفى معروف يطبق أعلى المواصفات الطبية العالمية في عاصمة تلك الدولة.

يجهد الرئيس ميقاتي لحصر جلسة الأربعاء بملف النازحين السوريين من دون الاسهاب في قضية الحصول على هبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي.

شكا نائب جنوبي من نائب سابق لاقدامه وانشغاله في توزيع مقطع فيديو من مقابلة له يشيد فيها بمرجع سياسي وكيف أوصله إلى البرلمان.

يتم ترقب نتائج زيارة مرجع ديني الى دولة عربية في العمل على تأمين مساعدات مالية لتوفيرالعلاج الصحي للمشايخ وائمة المساجد.



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الجمهورية



لفت أحد السفراء البارزين الى أن حل مشكلة النازحين ينتظر ساعة صفر بعيدة المدى.

أكدت أوساط متابعة أن اللجنة الخماسية جادة جداً بوضع سقف زمني لتحرّكها حرصاً على صورتها وصدقيتها ونقاشها يتركّز حول الإجراءات التي ستتخذها في حال استمرار الشغور.

إهتمت سفارات غربية لمعرفة هدف توقيت حملة مرجعية روحية على مواقف بلادها من موضوع النازحين.



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اللواء



نقل وفد نواب المعارضة إلى واشنطن أجواء مناقضة لما طرحه نائب رئيس الحكومة في أحاديثه مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وآخرين في الإدارة الأميركية!

تدخَّل مسؤول كبير سابق شخصياً لتطويق الإهتزازات التي تعصف بتياره السياسي، وتهدِّد بإنشقاقات جديدة!

يتخوَّف جهاز أمني من تراجع فعالية نظام الكاميرات الموزعة في بيروت بسبب العتمة في العديد من الشوارع المهمة، فضلاً عن غياب الصيانة اللازمة التي أدت إلى إزدياد الأعطال في الفترة الأخيرة!



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نداء الوطن



علم أنّ زيارة مسؤول رفيع إلى دولة خليجية أتت بعد تبلّغه إشارات إيجابية بإمكانية المساعدة، معطوفة على دور ستلعبه هذه الدولة في المستقبل.

‎دخل سفير دولة غربية على خط الوساطة مع مرجع روحي بهدف التخفيف من حدّة الهجوم على منظمة إقليمية وشرح أهداف الخطوة التي اتخذتها المنظمة أخيراً تجاه لبنان.

يتوجّه المكتب الدولي للكرمة والنبيذ لوقف التعاون مع لبنان بعد تعليق مجلس الوزراء العمل بالقانون رقم 216 المتعلق بتنظيم إنتاج واستيراد النبيذ والذي ينص على إنشاء لجنة للقطاع لمراقبة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع المكتب المذكور.



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البناء



قال خبراء عسكريون إن ما يجري في غزة خلال الساعات الماضية يقول إن جيش الاحتلال يوشك على الانهيار ولم يعد قادراً على القتال في ضوء عدد حالات التمرد التي استدعت الاستعاضة عن تقدم كتيبة مدرعات بقصف الطيران أو حالات الفرار التي بلغت نسبة غير مسبوقة وقاربت الـ 10% من كل الوحدات. وبالمقابل تحوّل الوحدات المقاتلة الى اكياس لحم تتعرض لنيران المقاومة، بينما ليس لدى جيش الاحتلال إلا سلاح الجو للقتل والتدمير بدلاً من تحقيق انتصار عسكري

دعت قيادات أوروبية إلى عدم الإصغاء لدعوات الرئيس الفرنسي لعسكرة أوروبا في مواجهة روسيا على إيقاع الانهيار الأوكراني الآتي حتماً. وقالت اذا كان ماكرون واثقاً من القدرة العسكرية الفرنسية فقد كان عليه إثبات حضورها في مالي قبل أن يحاول توريط أوروبا في حرب خاسرة. ودعت القيادات الى الإصغاء لنصائح الرئيس الصيني بالإسراع الى إحياء تفاوض أوروبي روسي حول أوكرانيا ورفع اليد عن الأموال الروسية واإلغاء العقوبات على روسيا بمعزل عن الموقف الأميركي الذي تفصله عن روسيا آلاف الكيلومترات بينما روسيا في قلب البيت الأوروبي.



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الأخبار



بعد ردود الفعل التي استنكرت مظاهر مسلّحة رافقت تشييع مقاومين من الجماعة الإسلامية في أكثر من منطقة، جرت اتصالات شملت الجماعة وحزب الله وقيادة الجيش من أجل بذل الجماعة جهوداً لتفادي تكرار هذه المظاهر، مع تفهّم أنها لا تقف خلفها ولا تشجّع عليها، لكنها قادرة على إدارة التفاعل في بيئتها مع سقوط الشهداء في وجه الاحتلال. وعُلم أن قيادة الجيش وعدت بتفهّم هذه الخلفيات لدى تنفيذ إجراءات ملاحقة مطلقي النار.

يُعتقد على نطاق واسع أن إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور نيته إقامة مدينة إعلامية ومركز إنتاج تلفزيوني ضخم في بيروت، جزء من المعركة الدائرة بصمت بين الإمارات والسعودية، وأن أبو ظبي قرّرت منافسة الرياض تحديداً في مواجهة مجموعة mbc، كما قرّرت التوسّع في مسار الإنتاج ربطاً بمعلومات عن نية قطر إطلاق مشروع كبير يحاكي شبكة "نتفليكس" العالمية. وأشعل إعلان الحبتور جبهة أخرى في لبنان بين صاحب قناة "المر تي في" ميشال غبريال المر وصاحب قناة "ال بي سي" بيار الضاهر، إذ عبّر المر عن استيائه من نية الحبتور التعاون مع غريمه الضاهر، وعن خشيته من أن يستقطب المشروع غالبية الكوادر المحترفة من قناته، ويعطّل استخدام استديوهاتها من قبل شركات الإنتاج الخاصة.

بعدما أنهى عمله مع مؤسّسة الإنتربول العالمية، قرّر نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر العودة إلى لبنان لإدارة النشاط السياسي والإعلامي والخدماتي الخاص بعائلته. وهو رغم ابتعاده عن المناصب بعدما ترك النيابة لنجله النائب ميشال المر، يداوم في "مبنى العمارة" حيث يعقد اجتماعات تمهيداً لإعلان حزب سياسي جديد باسم "حركة الجمهورية"، يتموضع سياسياً إلى جانب تحالف أمل وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، كما ينوي تفعيل عمل جريدة "الجمهورية" التابعة له.

أظهرت محاضر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية مع نحو 20 من المصرفيين ومديري المصارف والمساهمين فيها حول هدرهم لأموال المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي - المحقّق بإجابات عامة لا تفيد التحقيق. علماً أن المصرفيين رفضوا الكشف عن أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة "أسباب تجارية" أو "ظروف قاهرة".



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الأنباء



تسجيل تصريحات طائفية في غير مكانها في حين أن البلد لا ينقصه المزيد من الشرخ.

عودة الحديث عن مناخ مناسب تحضيراً لاستحقاق معطَّل.



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