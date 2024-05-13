السفير السعوي وليد بخاري خلال لقاء تحضيري لأعمال الحج والعمرة: الحج رسالة سلام .. ولن نسمح بأيّ ممارسات تُعكر صفو الشعيرة المقدسة
قال السفير السعودي وليد بخاري خلال لقاء تحضيري لأعمال الحج والعمرة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة اللبنانية للحج والعمرة، بمقر السفارة السعودية: الحج رسالة سلام…ولن نسمح بأيّ ممارسات تُعكر صفو الشعيرة المقدسة.
قال السفير السعودي وليد بخاري خلال لقاء تحضيري لأعمال الحج والعمرة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة اللبنانية للحج والعمرة، بمقر السفارة السعودية: الحج رسالة سلام…ولن نسمح بأيّ ممارسات تُعكر صفو الشعيرة المقدسة.