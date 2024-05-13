ردود الفعل تتوالى على خبر بيع قصر قريطم .. واحمد مازن يكشف عن سمسار الصفقة

كتب الصحافي أحمد مازن تعقيباً على المقال الذي نشره امس تحت عنوان " نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم" ،

فقال: "لا تزال تتوالى ردود الفعل من الاوساط البيروتية ومن محبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري على خبر بيع نازك عودة لقصر قريطم لرمزية المكان وارتباطه بمسيرة الرئيس الحريري السياسية والاعمارية والاجتماعية ، وفي اخر المعلومات الواردة ان سمسار صفقة بيع القصر هو سكرتير عدي الشيخ المدعو احمد حجازي الذي اوكل له الشيخ المهمة، باعتبار الاخير هو من يدير املاك والدته وعقاراتها."

واضاف "صفقة البيع هذه اتت بموافقة السيدة نازك شخصيا، مع العلم ان قصر قريطم هو واحد القصور والعقارات التي ورثتها من الرئيس الشهيد وكان بامكانها الاحتفاظ به، ولكن الاكيد ان ابنها عدي الشيخ من زواجها السابق ما يهمه فقط هو زيادة ثروته ، على الرغم من ان الرئيس الشهيد الحريري لم يبخل يوما في حياته وبعد مماته على اولاد نازك عدي وجمانه، وهو وفر لهما كل الامكانات المادية والمعنوية.

ولكن يبدو ان قلة الوفاء هي من صفات عدي لذلك فان اي امر يرتبط بالرئيس الحريري لم ولن يعني له شيئا لا في ألماضي او الحاضر او المستقبل، ومن غير المستغرب ان يكون الحبل على الجرار في الايام المقبلة، بحيث يمكننا ان نشهد بيع وتصفية كل ارث مرتبط بالرئيس الشهيد رفيق الحريري ."