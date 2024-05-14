النهار: لبنان الرسمي يتخبط… بين البحرين وبروكسيل

ذلك ان لوحة المواقف الداخلية من هذا الملف ترجح عشية الجلسة ان يتم التوصل الى صياغة وصفت بانها مشجعة حيال توقع توصية – موقف ستتسم بطابع عاكس تماما للمناخ الداخلي الصاعد بقوة حيال تداعيات وتأثيرات الوجود المتفلت للنازحين السوريين. ولكن منسوب هذا “التفاؤل” بدا عرضة للتشكيك بعض الشيء لدى تصاعد مؤشرات تثير مسالة التواصل الرسمي وحجمه ومداه مع سلطات النظام السوري، وما اذا كان بعض الافرقاء سيعمدون الى اختراق الأجواء الإيجابية بالمزايدات والتضخيم لهذا الجانب بما يتجاوز اطار السعي الى اجماع او شبه اجماع نيابي حول التوصية التي ستصدر في شان ملف النازحين. وما يستدعي الحذر و”النقزة” في هذا السياق هو “اقحام” موضوع المشاركة اللبنانية الرسمية في موتمر القمة العربية في البحرين الخميس المقبل ومؤتمر بروكسيل المخصص لازمة النازحين في السابع والعشرين من الحالي. وفيما لم تتوافر معطيات دقيقة عن سبب قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم المشاركة في مؤتمر بروكسيل بعدما كان يتجه سابقا الى هذه المشاركة، برزت في المقابل المعلومات التي تحدثت عن تحضيرات لاجتماع لبناني – سوري على هامش القمة العربية في البحرين.

وأفادت المعلومات ان تواصلا مباشرا حصل للمرة الأولى بين ميقاتي والحكومة السوريّة، بعد أن كان يتولّى هذا التواصل وزراء ورؤساء أجهزة أمنيّة. وكشفت المستشارة الخاصّة للرئيس السوري لونا الشبل عن اتصالات تلقّاها رئيس الحكومة السوريّة حسين عرنوس من رئيس الحكومة اللبنانيّة نجيب ميقاتي. وشهد هذا التواصل الهاتفي اتفاقاً على عقد لقاءٍ يجمعه مع الوفد المرافق للرئيس بشار الأسد الى القمّة العربيّة التي ستقام في العاصمة البحرينيّة المنامة، والتي ستُعقَد على مستوى القادة يوم الخميس المقبل، “للبحث في أمور تخصّ شعبَي البلدين”، وفق تعبير الشبل. واعتبر هذا الاجتماع تطوّراً مهمّاً على صعيد العلاقات اللبنانيّة السوريّة على المستوى الرسمي، في وقتٍ قفز ملف النازحين السوريّين إلى صدارة الاهتمامات اللبنانيّة، علماً أنّه كان لافتاً أنّ رئاسة الحكومة اللبنانيّة لم تعلن عن الاتصالات مع رئاسة الحكومة السوريّة.

رد ميقاتي

وفي مؤتمر حول محاربة الفساد عقد امس في السرايا، قال الرئيس ميقاتي الذي يتوجه الى القمة العربية في البحرين بعيد جلسة الأربعاء النيابية “ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الاربعاء باذن الله”. وإستقبل ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال التي اطلعته على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسيل الثامن بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”. وقد ابلغها ميقاتي ان الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي غادر بعد ظهر امس بيروت متوجها الى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لاعمال القمة العربية .

في سياق عربي متصل التقى قائد الجيش العماد جوزف عون في إطار زيارته إلى دولة قطر امس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد “مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره”. وبحسب الخارجية القطرية، ان الطرفين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وأكد وزير الخارجية القطرية دعم بلاده للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، و”وقوفها باستمرار إلى جانب شعبه الشقيق”.

نصرالله

في غضون ذلك تضمنت كلمة السيد نصرالله تمسكا “قاطعا” بربط الجنوب بغزة وقال ان “جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة كماً ونوعاً وتفرض معادلات، والربط مع جبهة غزة هو أمر قاطع. ومهما كانت التضحيات اليوم، فإن هذه المعركة تاريخية وتصنع الإنجاز التاريخي والحقيقي. نحن في تقديرنا ان لدى العدو خيارين: العودة لورقة الوسطاء وذلك يعني الهزيمة، أو الاستمرار في الاستنزاف.” وقال: “إسألوا سكان الشمال لكي تعرفوا ما يجري في جبهة لبنان، وهذه الجبهة هدفها الضغط لوقف الحرب في غزة”. واعتبر ان “ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.

وتناول ملف النازحين السوريين مشددا على ان “لا مناص من التواصل مع الحكومة السورية لعودة النازحين ولا بد من تشكيل وفد لزيارة دول مثل أميركا لإقناعها بعودتهم. الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”. واعتبر ان “اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين، وهناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان” . ودعا الى “اتخاذ موقف وطني لبناني لفتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا، وعندما يتخذ قرار كهذا كل الغرب والأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 مليارا”.

وكان “حزب الله” اعلن امس انه ” شن هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح”.‏ كما اعلن استهداف ثكنة يفتاح عند خروج دبابة ميركافا من مخبئها”. واعلن انه “نصب كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، 2024 استهدفها بالأسلحة ‏‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقع فيها إصابات مؤكدة”.‏

في المقابل، اعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة عن بُعد في منطقة زرعيت تسللت من لبنان من دون وقوع إصابات. واشار الى رصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة برانيت الحدودية. وشنت مسيرة غارة على بلدة شيحين اثناء تفقد بعض الاهالي منازلهم، والعمل على نقل بعض حاجاتهم، بعد التنسيق مع قوات اليونيفيل وبمؤازرة من دورية للجيش اللبناني .وافيد بان لا اصابات جراء الغارة. ايضا، استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة ميس الجبل، وشن الطيران الحربي مساء غارة على العديسة خلفت دمارا واسعا .