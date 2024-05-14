ميقاتي استقبل رئيس ديوان المحاسبة.. وهذا ما تم بحثه!
استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس، والمراقب الأول ريما بزي.
واعلنت القاضية أبي يونس بعد اللقاء: لقد وضعنا تقريرا خاصا يتعلق بأزمة فقدان الطوابع من السوق، وعددنا المشاكل التي حصلت، فلقد استغل البعض عدم توفر اعتمادات وزارة المالية لطباعة كميات كافية من الطوابع الورقية واحتكارهم للطوابع الموجودة وبيعها بأضعاف سعرها. قمنا بتعداد المشاكل ووضعنا توصيات وطلبنا إطلاق مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني كونه الحل الجذري للموضوع.