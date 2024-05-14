مراسل "الجديد": سقوط شهيدين جراء الغارة التي شنتها مسيّرة للاحتلال واستهدفت سيارة على طريق عام صور-الحوش

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور مذكرات وجاهية ضدّ قتلة منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالامن القومي، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
أوضح مصدر معني بملفّ النفايات لصحيفة "نداء الوطن" أنّ "لبنان بدأ يُعاني أزمة كبيرة في ملفّ إدارة النفايات مع بدء الأزمة الماليّة وبعد انفجار المرفأ وبسبب النزوح السوري، حيث 8 في المئة فقط من المعامل الموزّعة على الأراضي اللبنانية تعمل حالياً، أما المعامل الأخرى فمعطّلة".
قال نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسّان حاصباني لصحيفة "نداء الوطن" ان اللقاء النيابي مع وفد صندوق النقد تطرّق الى "أهمية الإسراع بالعمل على القانون المتعلّق بإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، الذي من شأنه معالجة الفجوة في القطاع المالي وإعادة تكوين الودائع، فهذا القانون ما زال موضع نقاش في الحكومة ولم يرد الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار".