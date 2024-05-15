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معلومات الجديد: انتهاء اجتماع سفراء الخماسية في عوكر على ان يصدر بيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي
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تعميم لميقاتي يتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام
2024-05-15 | 05:01
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تعميم لميقاتي يتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام
اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميماً تعلق بالتقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام .. جاء فيه ما يلي:
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