مصرف لبنان يجمّد حسابات صاحب ومديرة بنك.. والسبب!
قامت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بتجميد الحسابات المصرفية والأموال المنقولة وغير المنقولة، لكل من رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة وافراد عائلته، والمديرة العامة للمصرف نائلة زيدان، كونهما المسؤولين عن خسائر وعمليات غير قانونية، بما فيها القيام بعمليات تزوير وخلافها، وكذلك أصدرت الهيئة قرارا قضى بتجميد مؤقت للمدير العام الأسبق للمصرف، سيليه تجميد دائم، لمسؤوليته في خسائر ضخمة بعشرات ملايين الدولارات.
ويبدو ان الهيئة ستكمل هذا الطريق مع هؤلاء الاشخاص وغيرهم، بحسب ما يكشفه التحقيق الجنائي الجاري الذي يقوم به المدير المؤقت للبنك، وفريق عمله.
وتفيد المصادر بان هناك افراداً اخرين يجري البحث عن طبيعة ادوارهم، وستنطبق عليهم نفس الاجراءات إذا ثبت تورطهم في عمليات فساد.
وتهدف اجراءات الهيئة الى تحديد مسؤليات الاشخاص المتورطين وإلزامهم بالتعويضات المالية التي هي حقوق مودعي المصرف المذكور.