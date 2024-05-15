بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشدّدة على السوريين في المصانع

وأكد "سريان مفعول هذا التعميم"، لافتا إلى أن "الوزارة تتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام الصناعيين مضمون هذا التعميم والعمل بموجبه (التعميم 83/1 تاريخ 14/9/2023 مرفق في اعلى الخبر).

وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل