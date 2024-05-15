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محليات

بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشدّدة على السوريين في المصانع

2024-05-15 | 16:00
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بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشدّدة على السوريين في المصانع
بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشدّدة على السوريين في المصانع

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، أنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات الحكومية العمل كل في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، سارع إلى اصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذرهم فيه من مغبة استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها".

وأكد "سريان مفعول هذا التعميم"، لافتا إلى أن "الوزارة تتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام الصناعيين مضمون هذا التعميم والعمل بموجبه (التعميم 83/1 تاريخ 14/9/2023 مرفق في اعلى الخبر).

وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل

بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشدّدة على السوريين في المصانع

محليات

وزير الصناعة

بوشيكيان

لبنان

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14:15

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صدر عن الحزب البان التالي: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة."‏

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