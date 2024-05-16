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محليات

الجمهورية: الورقة الفرنسية الجديدة قيد الاعداد

2024-05-16 | 01:40
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الجمهورية: الورقة الفرنسية الجديدة قيد الاعداد
الجمهورية: الورقة الفرنسية الجديدة قيد الاعداد

توقعت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لصحيفة الجمهورية، ان تستأنف باريس تحرّكها حول الحل السياسي في وقت قريب.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت باريس ستطرح ورقة افكار جديدة، اوحت المصادر أنّ "الورقة الفرنسية الجديدة قيد الإعداد، مشيرة الى أنّ الدوائر المعنية تعكف على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأطراف في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة، ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل".

ورداً على سؤال عن اتهام باريس في مشروع الحل الذي تطرحه بأنّها تراعي مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، قالت المصادر: "الحل المطروح يراعي مصلحة الجميع ويمثل فرصة نعتبرها بالغة الأهمية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبّي حاجة لبنان واسرائيل اليهما، وينجّي لبنان واسرائيل من حرب أثمانها صعبة وقاسية".
الجمهورية: الورقة الفرنسية الجديدة قيد الاعداد

محليات

صحيفة الجمهورية

فرنسا

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