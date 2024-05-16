ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان والقطاع

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في البحرين.