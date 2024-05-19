"خلال 12 ساعة".. رقم قياسي جديد يتحقق في بيروت



استمرت المحاضرة 12 ساعة في منطقة بيروت الرقمية، في حضور جمهور حريص على تعلم المكونات الكاملة لعلم البيانات (الإحصائيات، وتحليل البيانات، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والبرمجة اللغوية العصبية) وجميع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية العصرية المتوافرة في الأسواق مع تنفيذها الناجح في الشركات.