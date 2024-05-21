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محليات

"وضع المنطقة" بين جنبلاط ورئيس وزراء قطر

2024-05-21 | 03:11
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&quot;وضع المنطقة&quot; بين جنبلاط ورئيس وزراء قطر
"وضع المنطقة" بين جنبلاط ورئيس وزراء قطر

استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس وليد جنبلاط يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، بحضور سفيرة لبنان في دولة قطر السيدة فرح بري.

وتناول البحث مجمل أوضاع المنطقة، خصوصاً الوضع على الساحة الفلسطينية لاسيما الحرب على غزة والجنوب اللبناني بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية، حيث ثمّن جنبلاط الدور التي تقوم به دولة قطر، خصوصاً في السعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.   

"وضع المنطقة" بين جنبلاط ورئيس وزراء قطر

محليات

وليد جنبلاط

رئيس وزراء قطر

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

التقدمي الإشتراكي

غزة

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