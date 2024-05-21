الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المشهد الاقتصادي | مدير مصرف سابق يبتزّ سيدة مقابل الحصول على الاموال

2024-05-21 | 15:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المشهد الاقتصادي | مدير مصرف سابق يبتزّ سيدة مقابل الحصول على الاموال

التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري محافظ المصرف المصري حسن عبدلله والمدير العام لصندوق النقد العربي فهد التركي, وكان اللقاء إيجابيا إذ جرى الحديث مع الأخير حول تغيير في استراتيجية الصندوق لتطويره وأخذت الملاحظات من الطرف اللبناني بعين الاعتبار مع العلم أن اللقاء الرسمي سيعقد غدا مع جميع حكام المصارف العربية للحديث في جميع المفاوضات والتحسينات التي تخص الاستراتيجية الجديدة.

علمت قناة الجديد أن "المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا ادعى بجرم الابتزاز والتشهير بحق المدير الإقليمي السابق لمصرف فرنسبك الموقوف محمود سلامة, وعلى شريك له في جهاز أمن الدولة, على خلفية ابتزازه لسيدة من النبطية, عبر إرسال صور لها الى عدد كبير من المواطنين عبر تطبيق واتساب, بغية الحصول على الاموال، وأحال الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية.
 
المشهد الاقتصادي | مدير مصرف سابق يبتزّ سيدة مقابل الحصول على الاموال

محليات

مصرف لبنان

وسيم منصوري

صندوق النقد

التعميم 166

نشرة اخبار الجديد اليوم

نشرة اخبار الجديد

نشرة اخبار الجديد المسائية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"وضع المنطقة" بين جنبلاط ورئيس وزراء قطر
الجمهورية تكشف: خطوات جديدة للخماسية!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024