المشهد الاقتصادي | مدير مصرف سابق يبتزّ سيدة مقابل الحصول على الاموال
التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري محافظ المصرف المصري حسن عبدلله والمدير العام لصندوق النقد العربي فهد التركي, وكان اللقاء إيجابيا إذ جرى الحديث مع الأخير حول تغيير في استراتيجية الصندوق لتطويره وأخذت الملاحظات من الطرف اللبناني بعين الاعتبار مع العلم أن اللقاء الرسمي سيعقد غدا مع جميع حكام المصارف العربية للحديث في جميع المفاوضات والتحسينات التي تخص الاستراتيجية الجديدة.
علمت قناة الجديد أن "المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا ادعى بجرم الابتزاز والتشهير بحق المدير الإقليمي السابق لمصرف فرنسبك الموقوف محمود سلامة, وعلى شريك له في جهاز أمن الدولة, على خلفية ابتزازه لسيدة من النبطية, عبر إرسال صور لها الى عدد كبير من المواطنين عبر تطبيق واتساب, بغية الحصول على الاموال، وأحال الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية.