المشهد الاقتصادي | مدير مصرف سابق يبتزّ سيدة مقابل الحصول على الاموال

علمت قناة الجديد أن "المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا ادعى بجرم الابتزاز والتشهير بحق المدير الإقليمي السابق لمصرف فرنسبك الموقوف محمود سلامة, وعلى شريك له في جهاز أمن الدولة, على خلفية ابتزازه لسيدة من النبطية, عبر إرسال صور لها الى عدد كبير من المواطنين عبر تطبيق واتساب, بغية الحصول على الاموال، وأحال الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية.