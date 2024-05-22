الجميل استعرض معاناة أهالي قضاء بنت جبيل مع رئيس بلدية رميش

بعد اللقاء شكر العلم رئيس الحزب على دعمه الدائم لأهالي الجنوب وقال:" منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة والنائب الجميّل ورؤساء الأقسام الكتائبية في قضاء بنت جبيل لم يتوانوا يوماً عن الوقوف الى جانب أهلهم آملاً ان يحذوا بقية السياسيين حذوهم شاكراً لرئيس الحزب المواقف التي يطلقها دعماً للأهالي في الجنوب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص مشيراً الى ان النائب لا يحتاج ليكون منتخباً من اهالي المنطقة ليقف الى جانبهم وهذا ما برهن عنه رئيس الكتائب متمنياً ان تنتهي المحنة وان يزور الجميّل الجنوب قريباً.