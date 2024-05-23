ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات وزارية ولقاءات ديبلوماسية وسياسية في السرايا.. إليكم التفاصيل

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية ولقاءات ديبلوماسية وسياسية في السرايا اليوم.

وفي هذا الاطار إجتمع مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في اجواء الملفات التي تعالج في وزارة الزراعة ، وبالطبع فان الهم الابرز هو هم الجنوب في ظل القصف المستمر منذ السابع من تشرين الاول الفائت على اراضينا ومزارعنا، كما اطلعت دولته على مذكرات التفاهم التي نحن في صدد توقيعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أبرزها تركيا وروسيا الاتحادية وأيضاً الشقيقة الجزائر ، واليوم سأقوم بزيارة الى مصر لبحث بعض الملفات الزراعية مع وزير الزراعة المصري كما ستكون لي لقاءات اخرى، وسأبحث بعض الملفات التي يجب ان تناقش مع الجانب المصري التي تربطنا به علاقة اخوة وتعاون جيدة جدا، ليس فقط على صعيد الاستيراد والتصدير وتبادل المنتجات الزراعية بل هي علاقة اعمق بكثير، وهي علاقة اخوة وشراكة مع الشعب المصري الشقيق".

أضاف: "كذلك اطلعت دولته على خطة وزارة الزراعة والتي باتت على مشارفها وهي خطة النهوض بقطاع السمك النهري والبحري، واكد الرئيس ميقاتي ان هذه الخطة واعدة جدا وأساسية ومهمة جدا خصوصا ان هذا القطاع يعمل به ما لا يقل عن اربعين الف عائلة، هم من الأكثر حاجة لان تقف الدولة الى جانبهم".

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من "الرابطة المارونية" ضم رئيس الرابطة السفير خليل كرم ونائبه جو عيسى الخوري والامين العام رفول البستاني والعميد منير عقيقي والسيدة جهينة منير هيكل.

بعد اللقاء قال السفير كرم: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي حيث كان اللقاء طويلا ومميزاً ، وتركز الحديث على التحضير لمؤتمر بروكسل الثامن. وكما بات معلوما فان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب سيرأس الوفد اللبناني الى المؤتمر ونحن سنلتقيه قبل ان يغادر، ونحن نعول على هذا المؤتمر علنا نستطيع تغيير الفكر الأوروبي بشأن موضوع النزوح، لاننا نعلم جميعا مدى الصعوبات التي يواجهها لبنان لاقناع الدول المانحة لمفوضية اللاجئين للأخذ بالاراء والأفكار اللبنانية".

أضاف: "كنا قد قدمنا لدولة الرئيس ميقاتي في 31 تشرين الفائت مذكرة مسهبة أعدتها "لجنة النزوح والجنسية" في "الرابطة المارونية"، وقد أعدنا التذكير بهذه النقاط كما أضافنا عليها النقاط الست التي اقرها مجلس النواب، كما طالبنا بان يكون للبنان موقف صلب لناحية الاصرار على أن يكون بند العودة للنازحين في لبنان اساسياً في مقررات مؤتمر بروكسل على امل نجاح الوفد في هذه النقطة. وقد ابلغنا دولته بان العمل منصب على هذه المسألة من قبل جميع المسؤولين وهناك راي واحد من كافة الافرقاء حول مسألة النزوح، فالوفد اللبناني ذاهب إلى بروكسل وهو متسلح باجماع لبناني بشأن مسألة النزوح، وهذا الأمر يذكرنا بالبطريرك حويك عندما ترأس الوفد اللبناني الى مؤتمر فرساي حيث كان متسلحا بموقف واحد من قبل جميع العائلات الروحية التي كانت تشكل المجتمع اللبناني في العام 1919".

وقال: "كذلك تطرقنا الى أزمة الشغور الرئاسي التي تعتبر اساسية في كل لقاءاتنا واجتماعاتنا ومواقفنا. فالأولوية هي انتخاب رئيس وكذلك فان غبطة البطريرك يقول عند انتخاب رئيس للدولة تنتظم كل المؤسسات، ودولته من هذا الراي. كما عرضنا لمسألة حقوق المودعين وكان الرئيس ميقاتي التقى قبل يومين وفد "صندوق النقد الدولي" ويبدو ان اللقاء كان مشجعاً وهم لا يزالون بانتظار بعض الإصلاحات التي يجب ان تقوم بها الدولة اللبنانية والتي تعتبر ضرورية لاستكمال برنامجهم لاستنهاض الاقتصاد اللبناني على امل القيام بهذه الإصلاحات ، وبوجود رئيس للجمهورية تصبح الإصلاحات اسهل بكثير ، لان الوضع في ظل حكومة تصريف أعمال يختلف في حال وجود رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة".

وإستقبل رئيس الحكومة ممثل ومدير "برنامج الأغذية العالمي" في لبنان عبد الله الواردات الذي اوضح ان زيارته وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان وانتقاله الى المقر الرئاسي للمنظمة في روما، معربا عن محبته وتقديره للبنان ومتمنيا ان يستعيد عافيته في اقرب وقت ممكن.

وإستقبل رئيس الحكومة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل بو فاعور وعرض معه الاوضاع العامة.

وإستقبل رئيس الحكومة سفير أذربيجان في لبنان صمد حسنوف الذي قال بعد اللقاء:"وجّهت دعوة إلى الرئيس ميقاتي لحضور "مؤتمر التغيير المناخي" الذي سيعقد في باكو في شهر تشرين الثاني المقبل ، وكان اللقاء مناسبة لعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".