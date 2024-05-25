القومي في عيد المقاومة والتحرير: مسيرة التحرير مستمرة طالما المقاومة موجودة

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي:



لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، يتقدم الحزب السوري القومي الإجتماعي بالتهنئة من أبناء شعبنا، الذين كانوا الرافد الحقيقي للمقاومة وشكّلوا بيئتها الحاضنة، واشتركوا معها ومع الجيش الوطني اللبناني بتحرير الجزء الأكبر من الأرض من الإحتلال.



واليوم، بعد 24 عامًا، يعاهد الحزب أبناء شعبه أن مسيرة التحرير مستمرة طالما المقاومة موجودة، وهي لن تفرّط بتاتًا بحقّ أمّتنا في أراضيها، كل أراضيها المحتلة.



كما يؤكّد الحزب، أن فصائل نسور الزوبعة التي ساهمت مع باقي قوى المقاومة بتحرير جنوب لبنان، ماضية اليوم بالقيام بواجبها بالدفاع عن الأرض المحرّرة والسعي لتحرير المحتلّ منها، ولن يثنيها عن ذلك أي أمر حتى تحرير كامل الأرض.



هذا ويتقدّم الحزب من الجيش اللبناني بالتهنئة أيضًا، موجّهًا التحيّة لشهدائه الأبطال الذين رووا بدمائهم الأرض ويحمونها يوميًا من اعتداءات العدو وأطماعه فيها.