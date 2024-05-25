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محليات

بعد حادثة الاعتداء على شاب من التابعية السورية... عبد المسيح: العراك شخصي ولا يمت لي بصلة

2024-05-25 | 09:01
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بعد حادثة الاعتداء على شاب من التابعية السورية... عبد المسيح: العراك شخصي ولا يمت لي بصلة
بعد حادثة الاعتداء على شاب من التابعية السورية... عبد المسيح: العراك شخصي ولا يمت لي بصلة

بعد حادثة الاعتداء على شاب من التابعية السورية، يبلغ من العمر 17 عاماً، وانتشار معلومات تفيد بأن الاعتداء حصل من قبل شابين أحدهم مرافق النائب أديب عبد المسيح

صدر عن مكتب النائب البيان التالي:
 
علم سعادة النائب المتواجد حاليا خارج لبنان بالحادث الأليم غير المعروفة أسبابه نتيجة عراك شخصي بين شاب من التبعية السورية و أحد مرافقي سعادته و شاب آخر. يهم النائب توضيح أن هذا العراك هو خارج دوام العمل و شخصي ولا يمت له بصلة، بل هو يرفض منطق العنف ضد أي شخص، أكان لبنانيا أو أجنبيا، كما يترك الأمر للأجهزة المعنية و القضاء للتقصي و إحقاق العدل. هذا ونرفض رفضا قاطعا تسييس هذا الإشكال ذو الطابع الفردي و نطلب من وسائل الإعلام الدقة وتوخي الحذر في نقل المعلومات. 
ختاما، أوفد سعادة النائب رئيس مكتبه العميد جوزيف يعقوب لزيارة المصاب في المستشفى والإطمئنان على صحته وتقديم المساعدة إذا لزم داعيا له بالشفاء العاجل.
بعد حادثة الاعتداء على شاب من التابعية السورية... عبد المسيح: العراك شخصي ولا يمت لي بصلة

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