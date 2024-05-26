الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ريفي: هل تعلمون ان رئيس شعبة المعلومات في الشمال أصبح سمسار عقارات؟

2024-05-26 | 03:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ريفي: هل تعلمون ان رئيس شعبة المعلومات في الشمال أصبح سمسار عقارات؟
ريفي: هل تعلمون ان رئيس شعبة المعلومات في الشمال أصبح سمسار عقارات؟

عقد النائب اللواء أشرف ريفي مؤتمراً صحافيا في مكتبه في طرابلس، قال فيه: "لقد حصلت جريمة قتل في طرابلس منذ عامين ونصف عام، وما زال التحقيق حتى الآن يدور في دائرة مفرغة، فبتاريخ 13_1_2022 قتل المغدور محمد عبد اللطيف شرف الدين باطلاق النار على ظهره غدرا، وهناك 8 اشخاص شاركوا في هذه الجريمة، ورغم وجود تسجيلات فيديو عن الجريمة الا انه بكل اسف هناك ارادة تمنع كشف من قام بهذه الجريمة، وهنا انا لا اشكك بكل الأمنيين بل اشك ببعضهم".

واضاف: "في المقابل احترم قضاتنا ولا ادعي على القضاة في لبنان الشمالي بل ادعي على المنظومة القضائية التي وللأسف ما تلبث ان تنطلق حتى تتوقف من جديد، فهل يعقل ان تمر قضية جنائية على اربعة قضاة تحقيق دون إكمال التحقيق بها؟ فالقاضي الذي يبدأ التحقيق بالقضية يتوقف فجأة ويعلن انه لا يمكنه الاستمرار في القضية، وهذا الحال استمر مع القاضي الثاني والثالث، فيما القاضي الرابع يدور في حلقة مفرغة، امام هذا الأمر نؤكد اننا سنستمر بمواكبة عملية التحقيق، وقد طلبنا نقل الملف إلى بيروت ونتوجه للتفتيش القضائي لنقول ان هذا الوضع غير مقبول ونحن نريد معاقبة المجرمين، لذلك نطلب من الامنيين ان يقبضوا على المجرم، وطبعا لدينا شك باحد معين فإما ان يؤكد الامن شكوكنا او ان يقول لنا من هو المجرم" . 
اضاف : " في الأمن نحن نعتبر انه بالإمكان كشف الجريمة ومرتكبيها خلال أيام اذا كان لدينا متهم او متهمين، لاسيما وان هذه الجريمة ليست جريمة منظمة او ارهابية بل هي جريمة جنائية عادية جدا، ولكن ان يتغاضى الامن عن كشفها عندها يجب ان نضع علامة استفهام عدة؟، علما انه في سياق التحقيق وجه احد قضاة التحقيق استنابة قضائية لجهاز امني معروف وهو شعبة المعلومات التي ردت مستنسبة انها  لا تريد العمل". 

تابع: " أتوجه الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية واللواء عماد عثمان، هل تعلمون ان رئيس فرع المعلومات في الشمال  اصبح سمسار عقارات ام لا؟، وعندما يعمل مسؤول امني كسمسار عقارات لن يهتم بامور الناس ولن يهتم العدالة". 

وختم متوجها الى القضاة: "عندما يكون هناك 8 اشخاص موزعين على 3 دراجات نارية، على كل دراجة شخصان حضروا إلى مسرح الجريمة إضافة إلى سيارة فيها شخصان ايضا، ولدينا فيديوهات تثبت الامر فمن غير المقبول ان يبقى التحقيق عامين ونصف عام يدور في حلقة مفرغة ولا يكشف المجرم، واتوجه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى والى مدعي عام التمييز والى التفتيش القضائي ايضا باننا ذاهبون الى التفتيش القضائي لنطلب نقل ملف هذه الجريمة إلى مكان آخر لانه بات واضحا ان هناك قوة قاهرة لا تريد كشف الجريمة" .

بدوره، تحدث والد المغدور عبد اللطيف شرف الدين، عن معاناته في متابعة التحقيق بمقتل ابنه مع عدد من الضباط الامنيين والقضاء لاكثر من عامين ونصف عام.

وختم مطالباً وزير الداخلية " الذي يعلن ان الأمن مكموش في لبنان ان يفتح تحقيقا مع الضباط الذين حتى الآن لم يكشفوا من قتل ابنه معلنا انه يعمل على نقل التحقيق إلى بيروت".
ريفي: هل تعلمون ان رئيس شعبة المعلومات في الشمال أصبح سمسار عقارات؟

محليات

ريفي

ميقاتي

عماد عثمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب سجيع عطية لـ#الجديد: طالما هناك قمة اميركية- فرنسية الاسبوع المقبل وان الملف اللبناني سيكون على الطاولة فان هناك فرصة امامنا لايجاد حل للاستحقاق الرئاسي في حزيران والا فإن الاستحاق سيرحل الى عام 2025
وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال

اقرأ ايضا في محليات

قاسم قصير: نتنياهو في وضع صعب جداً ويواجه تحديات داخلية وخارجية والايام القليلة المقلة ستكون حاسمة ميدانياً وسياسياً
Play
06:06
Play

قاسم قصير: نتنياهو في وضع صعب جداً ويواجه تحديات داخلية وخارجية والايام القليلة المقلة ستكون حاسمة ميدانياً وسياسياً

قاسم قصير: نتنياهو في وضع صعب جداً ويواجه تحديات داخلية وخارجية والايام القليلة المقلة ستكون حاسمة ميدانية وسياسياً

06:06

قاسم قصير: نتنياهو في وضع صعب جداً ويواجه تحديات داخلية وخارجية والايام القليلة المقلة ستكون حاسمة ميدانياً وسياسياً

قاسم قصير: نتنياهو في وضع صعب جداً ويواجه تحديات داخلية وخارجية والايام القليلة المقلة ستكون حاسمة ميدانية وسياسياً

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة
05:44

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

05:44

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟
05:41

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

05:41

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024