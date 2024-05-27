بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى اننا وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري، وجئنا لطرح الحلول المستدامة التي تؤمّن عودة للنازحين إلى بلدهم بكرامة وأمان، وشدد على ان الإنفجار اللبناني إن حصل سيكون له تداعيات على الدول المجاورة، ومن بينها أوروبا وإبقاء الوضع على ما هو عليه يشكّل خطراً وجودياً على لبنان.



