اللواء: ميزة الموقف اللبناني في بروكسل حول ملف النزوح السوري هو تماسكه

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "ما يميز الموقف الرسمي في مؤتمر بروكسل حول ملف النازحين السوريين هو تماسكه والإجماع الذي تحقق بشأن مقاربة هذا الملف من أجل معالجته عبر سلسلة نقاط تحط في بروكسل".