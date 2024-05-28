الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!

عرض مجلس الوزراء للخطة للدراسة التي تناولتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والتي تناولت ارقام النازحين في لبنان:



- نسبة الولادات للسوريين في لبنان 40%

- تتلقى كل عائلة كحد اقصى 115$

- نسبة السوريين الذين يستكملون دراستهم في المدارس اللبنانية 44%

-83% من السوريين في لبنان لا يملكون اقامات

- في العام 2023 بلغت نسبة العائدين الى سوريا 10 آلاف و180 مقارنة بالعام 2019 حيث كانت تبلغ 23 ألف



واستعرضت الحكومة اللبنانية أبرز الخطوات التي ستتخذها:



- يعامل جميع السوريين في لبنان معاملة الأجانب، وتسري عليهم جميع القوانين المتعلقة بالأجانب.

- البيانات التي تطلبها الهيئة من المفوضية هي حق سيادي وطني، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمفوضية.

- أحقية الحكومة اللبنانية في تقسيم وتصنيف السوريين في لبنان وطلب كل بياناتهم واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.

- على السوريين الذين دخلوا بشكل قانوني قبل عام 2011 وانتهت إقاماتهم وتصاريح عملهم تقديم طلب جديد لتأشيرة دخولهم.

- يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة تقييم عدد السوريين المسجلين والمسجلين لتحديد من هو اللاجئ ومن هو

المهاجر الاقتصادي.

- أي سوري مسجل أو غير مسجل يغادر لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لا يُسمح له بالعودة إلى لبنان، ويجب أن يفقد وضع تسجيله لدى المفوضية.

- تكثيف الجهود الرامية إلى عودة السوريين طوعاً إلى سوريا.

- ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ولم يتم تسجيلهم أو تسجيلهم لدى المفوضية.

- التنسيق بين GSO ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان عدم تعرض أي سوري يتم ترحيله إلى سوريا لخطر محاكمته عند عودته.

- وضع الحكومة اللبنانية أنظمة لمكافحة التهريب.

- سعي الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدة دولية لتنفيذ قانونها الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.

- عمل الحكومة اللبنانية من خلال مؤسساتها الأمنية على تعزيز سيطرتها على الحدود وإدارتها.