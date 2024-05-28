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محليات

الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!

2024-05-28 | 05:52
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الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!
الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!

عرض مجلس الوزراء للخطة للدراسة التي تناولتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والتي تناولت ارقام النازحين في لبنان:

- نسبة الولادات للسوريين في لبنان 40%
- تتلقى كل عائلة كحد اقصى 115$
- نسبة السوريين الذين يستكملون دراستهم في المدارس اللبنانية 44%
-83% من السوريين في لبنان لا يملكون اقامات
- في العام 2023 بلغت نسبة العائدين الى سوريا 10 آلاف و180 مقارنة بالعام 2019 حيث كانت تبلغ 23 ألف

واستعرضت الحكومة اللبنانية أبرز الخطوات التي ستتخذها:

- يعامل جميع السوريين في لبنان معاملة الأجانب، وتسري عليهم جميع القوانين المتعلقة بالأجانب.
- البيانات التي تطلبها الهيئة من المفوضية هي حق سيادي وطني، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمفوضية.
- أحقية الحكومة اللبنانية في تقسيم وتصنيف السوريين في لبنان وطلب كل بياناتهم واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
-  على السوريين الذين دخلوا بشكل قانوني قبل عام 2011 وانتهت إقاماتهم وتصاريح عملهم تقديم طلب جديد لتأشيرة دخولهم.
- يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة تقييم عدد السوريين المسجلين والمسجلين لتحديد من هو اللاجئ ومن هو
المهاجر الاقتصادي.
- أي سوري مسجل أو غير مسجل يغادر لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لا يُسمح له بالعودة إلى لبنان، ويجب أن يفقد وضع تسجيله لدى المفوضية.
- تكثيف الجهود الرامية إلى عودة السوريين طوعاً إلى سوريا.
- ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ولم يتم تسجيلهم أو تسجيلهم لدى المفوضية.
- التنسيق بين GSO ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان عدم تعرض أي سوري يتم ترحيله إلى سوريا لخطر محاكمته عند عودته.
- وضع الحكومة اللبنانية أنظمة لمكافحة التهريب.
- سعي الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدة دولية لتنفيذ قانونها الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.
- عمل الحكومة اللبنانية من خلال مؤسساتها الأمنية على تعزيز سيطرتها على الحدود وإدارتها.
الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!

محليات

مجلس الوزراء

النزوح السوري

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