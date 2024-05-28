الحكومة اللبنانية تستعرض خطة النزوح..والجديد تنشر الخطوات المرتقبة!
عرض مجلس الوزراء للخطة للدراسة التي تناولتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والتي تناولت ارقام النازحين في لبنان:
- نسبة الولادات للسوريين في لبنان 40%
- تتلقى كل عائلة كحد اقصى 115$
- نسبة السوريين الذين يستكملون دراستهم في المدارس اللبنانية 44%
-83% من السوريين في لبنان لا يملكون اقامات
- في العام 2023 بلغت نسبة العائدين الى سوريا 10 آلاف و180 مقارنة بالعام 2019 حيث كانت تبلغ 23 ألف
واستعرضت الحكومة اللبنانية أبرز الخطوات التي ستتخذها:
- يعامل جميع السوريين في لبنان معاملة الأجانب، وتسري عليهم جميع القوانين المتعلقة بالأجانب.
- البيانات التي تطلبها الهيئة من المفوضية هي حق سيادي وطني، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمفوضية.
- أحقية الحكومة اللبنانية في تقسيم وتصنيف السوريين في لبنان وطلب كل بياناتهم واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
- على السوريين الذين دخلوا بشكل قانوني قبل عام 2011 وانتهت إقاماتهم وتصاريح عملهم تقديم طلب جديد لتأشيرة دخولهم.
- يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة تقييم عدد السوريين المسجلين والمسجلين لتحديد من هو اللاجئ ومن هو
المهاجر الاقتصادي.
- أي سوري مسجل أو غير مسجل يغادر لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لا يُسمح له بالعودة إلى لبنان، ويجب أن يفقد وضع تسجيله لدى المفوضية.
- تكثيف الجهود الرامية إلى عودة السوريين طوعاً إلى سوريا.
- ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ولم يتم تسجيلهم أو تسجيلهم لدى المفوضية.
- التنسيق بين GSO ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان عدم تعرض أي سوري يتم ترحيله إلى سوريا لخطر محاكمته عند عودته.
- وضع الحكومة اللبنانية أنظمة لمكافحة التهريب.
- سعي الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدة دولية لتنفيذ قانونها الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.
- عمل الحكومة اللبنانية من خلال مؤسساتها الأمنية على تعزيز سيطرتها على الحدود وإدارتها.