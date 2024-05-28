سلسلة لقاءات لبري في عين التينة.. إليكم التفاصيل



إستقبل رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.