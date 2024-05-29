فعاليات طرابلس تطرد وفداَ اميركيا من نقابة المحامين

قال المحامي عبد الناصر المصري: "فوجئنا بإستضافة أنشطة ممولة ومدعومة من وكالة التنمية الأميركية إحدى أذرع المخابرات المركزية لإختراق المجتمعات العربية، في حين يطالب احرار الأمة برفع الصوت ضد الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأكبر للعدو الصهيوني في حرب إبادته المجنونة ضد الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الأبطال، لذلك إننا في اتحاد الشباب الوطني، ومن موقع ومن موقع نضالنا المستمر لتعزيز سلاح مقاطعة البضائع والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالإدارة الأميركية والشركات الداعمة للعدو، فإننا نعتبر أن هذه الندوة المقررة من نقابة المحامين تأتي في سياق التعمية على مجزرة الخيم في مدينة رفح".

وأضاف: "من غير المقبول أن تستضيف نقابة الحق والعدالة من يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويزود العدو بالمال والسلاح لإستمرار حرب الإبادة ضد أبناء غزة، واستمرار العدوان على أبناء وقرى الجنوب اللبناني الصامد".



وفي نهاية الاعتصام تم احراق العلم الاميركي.