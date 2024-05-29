افرام بعد الاجتماع بلودريان: لقاء بنّاء وحركة جدية تبشّر بفصل الرئاسة عن الجنوب وغزة



كتب النائب نعمة افرام على منصة أكس إثر اجتماعه مع "اللقاء النيابيّ المستقل" في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان الذي أولم على شرفهم قائلاً: "لقاء بنّاء مع الموفد الرئاسيّ لودريان، مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع "حزب الله" والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزّة".