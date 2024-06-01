بالفيديو - وائل عرقجي يهدي فوز الرياضي لجنوب لبنان وفلسطين
أهدى لاعب نادي الرياضي بيروت وأفضل لاعب في آسيا، وائل عرقجي، لقب فاينل 8 بطولة وصل لشهداء جنوب لبنان وفلسطين.
وقال عرقجي في تصريحات عقب فوز الرياضي على الحكمة: "بدايةً وقبل أي شيء، أهدي هذا الفوز لشهداء لبنان وفلسطين"، متابعاً هذه المباراة "لكم".
ونجح عرقجي في تسجيل ثلاثية قاتلة في الثواني الأخيرة من الربع الرابع في المباراة النهائية، ليعادل الأرقام وتلجأ المباراة لشوط إضافي، قبل أن يحسمها الرياضي ويتوج بطلا لفاينل 8 بطولة وصل.
يذكر أن الرياضي تأهل بشك مباشر إلى دوري أبطال آسيا لكرة السلة بعد تحقيقه اللقب، وسيلعب في المجموعة الأولى التي تضم كل من: أن أس ماتريكس ديرز الماليزي، شباب الأهلي الإماراتي، ولياونينغ فلاينغ ليوباردز بطل الصين.