ميقاتي تسلّم دعوة للمشاركة في أعمال "مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" والذي يستضيفه الاردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.

وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.

وكان ميقاتي إستقبل سفيري مصر علاء موسى والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد قبل ظهر اليوم في السرايا وتسلم منهما الدعوة الى المؤتمر.

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى هلا الشيخ روحو.

وقد شارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، وجرى عرض للعلاقات بين لبنان والمؤسسة.

والتقى الرئيس ميقاتي سفير طاجاكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من "نقابة أطباء طرابلس" برئاسة النقيب الدكتور محمد صافي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وطلبنا منه رعاية مؤتمر أطباء العرب الذي سيعقد في طرابلس ما بين 4 و6 تموز المقبل، واكرمنا دولته برعايته للمؤتمر وان شاء الله ان يكون مؤتمراً ناجحاً ومهماً وهذا فخر لطرابلس وللبنان ايضا."

واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق عاصم عراجي الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس ميقاتي أوضاعاً خدماتية تهم منطقة زحلة والبقاع ، لا سيما موضوع مستشفى بر الياس الذي كانت تديره "منظمة أطباء بلا حدود"، داعيا الى اعادة افتتاح المستشفى لاهميته في تأمين الخدمات لاهالي المنطقة.