ختم مقهى في الشياح بالشمع الأحمر بعدما تبيّن تورّطه بتشغيل مواقع قمار غير شرعية
تتواصل الحملة الأمنية عملاً بالإشارة القضائية المفتوحة باشارة القاضي محمد فرحات، على أصحاب مواقع وتطبيقات القمار غير الشرعي عبر الانترنت، ومشغليها بعد ان كان أصحاب المواقع السوداء قد تعهّدوا بإغلاقها بدءاً من 01/06/2024
وفيما نكث عدد منهم بالالتزام، داهمت قوّة من مكتب مكافحة القمار، مقهى يديره علي حسن حيدر، في منطقة الشياح، وأوقفته وختمت محلّه بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن تورّطه بتشغيل مواقع قمار غير شرعية. والتحقيق جارٍ بالتنسيق مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لتبيان التفاصيل التقنية والفنية.