ختم مقهى في الشياح بالشمع الأحمر بعدما تبيّن تورّطه بتشغيل مواقع قمار غير شرعية

تتواصل الحملة الأمنية عملاً بالإشارة القضائية المفتوحة باشارة القاضي محمد فرحات، على أصحاب مواقع وتطبيقات القمار غير الشرعي عبر الانترنت، ومشغليها بعد ان كان أصحاب المواقع السوداء قد تعهّدوا بإغلاقها بدءاً من 01/06/2024