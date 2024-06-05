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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

2024-06-05 | 06:32
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالاً بولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وهنأه على تسلمه منصبه.

وتم خلال الاتصال البحث في العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت، كما شكر رئيس الحكومة الكويت على دعمها المستمر للبنان على الصعد كافة.

وكان رئيس الحكومة إستقبل سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه مستجدات الاوضاع في لبنان اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع رئيس الحكومة مع نائب مدير المكتب الأقليمي للدول العربية في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" مارينا والتر في حضور الممثلة المقيمة للمكتب في بيروت بليرتا اليكو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، وتم البحث في مشاريع ونشاطات البرنامج في لبنان.

وإستقبل رئيس الحكومة كلا من النائبين محمد يحيى ووليد البعريني وعرض معه الاوضاع  الانمائية والحياتية التي تخص منطقة عكار.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت وعرض معه اوضاع الشركة.

وإستقبل رئيس الحكومة وفداً من "لجنة المتابعة عن بلديات المنطقة الحدودية في الجنوب"، ضم: بلديات رميش ،علما الشعب ،جديدة مرجعيون ، راشيا الفخار، دبل  والقليعة.

وبعد اللقاءـ تحدث باسم الوفد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم فقال: "شكرنا دولة الرئيس على استقبالنا كلجنة متابعة لكل القرى المسيحية في المنطقة الحدودية، واطلعنا دولته على معاناة السكان في الجنوب وعلى وضع القرى المنكوبة، وابلغنا دولته أن الجنوب اليوم بات موجوعا وهو يحترق يومياً، خاصة بعد العدوان اليومي والقصف بقذائف الفوسفور الحارقة الذي يطال كل المشاعات في الجنوب، فالأراضي والمواسم الزراعية تحترق".

اضاف: "أطلعنا دولته على المشروع الذي هو قيد التحضير والمتعلق باعفاء جميع أهالي الجنوب من رسوم الكهرباء والمياه ومن كافة الرسوم المتوجبة عليهم لعامي 2023 و 2024، كذلك ناقشنا مع دولة الرئيس موضوع المساعدات للمدارس والمساعدات الغذائية، كذلك المساعدات لجميع المزارعين بعد ان اتلفت محاصيلهم من جراء الحرب على لبنان".
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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