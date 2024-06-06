أمنياً ورئاسياً.. تصريحات يوسف سعادة في برنامج الحدث

وأكد في تصريحاته عن الملف الرئاسي إلى أن إلغاء تيار المردة وترشيح سليمان فرنجية ليس أمرًا سهلا، مؤكدًا استعدادهم للحوار مع الجميع.

وأوضح أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يطلب من فرنجية الانسحاب، ولم يطرح عليهم الخيار الثالث.

كما شدد على أهمية أن يكون سليمان فرنجيه رئيسًا للجمهورية، معتبرًا أن العلاقة مع التقدمي الاشتراكي جيدة، وأن موضوع انتخاب سليمان فرنجيه يعود لوليد جنبلاط.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد سعادة على عدم وجود حرب في لبنان، مشيرًا إلى وجود "جنون إسرائيلي" وتوازن من حزب الله، ما يجعل إسرائيل تخشى الحرب لأول مرة.