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محليات

"ما يطرح اليوم حلول انهزامية" ... بو عاصي: نحن ضد طاولة الحوار ولا يستطيع بري استنساب صلاحية سادسة

2024-06-07 | 05:49
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&quot;ما يطرح اليوم حلول انهزامية&quot; ... بو عاصي: نحن ضد طاولة الحوار ولا يستطيع بري استنساب صلاحية سادسة
"ما يطرح اليوم حلول انهزامية" ... بو عاصي: نحن ضد طاولة الحوار ولا يستطيع بري استنساب صلاحية سادسة

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي الى اللجنة الخماسية مهتمة بالوضع في لبنان و وان "كل طرف فيها بالتنازغم مع الآخرين يستطلع ايجاد حلول ".

وتابع  بو صعب خلال برنامج "الحدث" مع جوزفين ديب ان "هناك خوفاً عن القطريين بان تتوسع الحرب "، مضيفاً: "القطريون اليوم يستطلعون مواقف الكتل النيابية ومدى استعداد القوى السياسية اللبنانية للاستجابة لمبادرة قطرية قد تُطرح.

واضاف بو عاصي: "نحن ضد طاولة الحوار للآخر"، وتابع:"الرئيس بري قال انه لا يحصل اي تشاور او لقاء او تلاقي من دون اي يكون هو العراب ، "بدو يسملنا الرئيس بري بهذا الامر"، فبأي صفة يكون هو العراب؟".

وشدد بو عاصي على ان "5 صلاحيات عند بري وليس ستة وهي ترؤس المجلس وادارة الجلسات واحترام الدستور وتحقيق الامن داخل حرم المجلس وتحديد مواعيد الجلسات وليس عدم تحديد الجلسات".

وتابع :" لا يستطيع الرئيس بري استنساب صلاحية سادسة ".

و "مقاربتنا تتحدث عن افتتاح جلسة بدورات متعددة لانتخاب رئيس وليس ان تكون هناك جلسات تشاور دون الانتخاب ".

وسأل بو عاصي: "هل نحن نعطل الانتخابات لاننا نحترم الدستور؟"، وقال ان "الطرف الآخر يقول انه لا يفتح المجلس الا اذا تأكد أن مرشحه سيصل ، وهذا الأمر ضرب للديمقراطية وللثقافة السياسية اللبنانية في العمق ونحن لن نخضع للابتزاز".

وشدد على ان "القوات اللبنانية" تريد تطبيق الدستور وهي "تقبل بأي مرشح للرئاسة ينجح فيما الطرف لن يقبل الا بنجاح مرشحه ".

وقال بو عاصي: "التوافق على رئيس للجمهورية لا ينتج رئيساً قادراً على الحكم والرئيس بـ65 صوتاً يستطيع ان يحكم"، مضيفاً: "نحن لن نخضع للابتزاز وعلينا احترام التسويات التي حصلت في اتفاق الطائف".

وفي هذا السياق لفت بو عاصي الى ان " اكبر دعم خارجي في التاريخ للبنان انتج اتفاق الطائف "، وقال "بلّوه الشباب وشربوا ماءه ". واضاف ان "التعطيل الذي يجري اليوم يدل على عدم احترام الطائف".

كما لفت الى ان اتفاق الدوحة الذي حصل عام 2008 لم يحترم اي حرف منه ، سائلاً : "بالتالي لماذا علينا ان نعيد نفس التجربة؟".

وشدد على "اننا لن ندخل بهذه التسويات ونحن شركاء في هذا الوطن "، متهماً حزب الله بانه "شقف الدولة محاصصات واهتمامهم ليس هنا ".

واضاف بو عاصي: "لبنان الكبير الموارنة عملوه ونحن نريد لبنان للكل ولا نقبل ان يتم التعاطي معنا كضيوف ولن نقبل لاحد لا لحزب الله ولا لغيره ان يملي علينا"، مشدداً على ان "الحل يبدأ بالدستور والقواننين ".

وتطرق بو عاصي الى موضوع الفدرالية وان كانت حلاً للازمة في لبنان فقال: "الفدرالية ليست مرضاً معيباً فهي وسيلة حكم تطبقها دول عدوة مثل سويسرا والمانياً وغيرها وبالتالي ان كانت هي الحل للبنان فلتكن"، مضيفاً: "لكن الفدرالية لا تحل مشكلة الاستقرار السياسي ومشكلة سلاح حزب الله وتهريب الكبتاغون ".

كما اشار الى ان "المشكلة اليوم هي بسبب اقفال الرئيس نبيه بري لمجلس النواب"، واضاف: "الدولة اللبنانية في خطر كبير وهناك علامات استفهام عند المسيحيين".

واعتبر بو عاصي ان "ما يطرح اليوم هو حلول انهزامية".

وعلى صعيد الحرب في قطاع غزة وجبهة الجنوب قال بو عاصي انه "اذا اكمل حزب الله بالمقاربة الانتحارية للبنان فهو المسؤول عن ذلك".

وقال: "مبادئنا العليا لم نستح فيها والجمود السلبي لا يشبه القوات اللبنانية"، مضيفاً : "مواقفنا مبنية على ثوابتنا ولا علاقة لها بالحرب على غزة".

وتابع: "الحرب ليست بالعنتريات "، وقال: " سيطرة حزب الله على الجنوب وحين يجعل كل الشعب اللبناني يدفع الثمن لا يستطيع القول انه متمسك بلبنان".

 

"ما يطرح اليوم حلول انهزامية" ... بو عاصي: نحن ضد طاولة الحوار ولا يستطيع بري استنساب صلاحية سادسة

محليات

بو عاصي

نبيه بري

جوزفين ديب

القوات اللبنانية

اللجنة الخماسية

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