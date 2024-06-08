الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأخبار": إنتهاء أزمة الحجّاج

2024-06-08 | 01:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأخبار&quot;: إنتهاء أزمة الحجّاج
"الأخبار": إنتهاء أزمة الحجّاج

أكّدت مصادر مطّلعة لـ "الأخبار" حل أزمة الحجّاج اللبنانيين بعد تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى شركة "طيران الشرق الأوسط"، ما أدّى إلى تأمين حجوزات على متن طائراتها الأحد والاثنين المقبلين لنحو 600 شخص ينوون تأدية مناسك الحج لهذا الموسم.

وكانت الأزمة احتدمت بعدما تبلّغت حملات الحج عدم وجود أماكن كافية لكل الحجاج الذين دفعوا ثمن تذاكر السفر وبدلات الإقامة في السعوديّة. وفيما حُمّلت مسؤوليّة الفوضى تارة لهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة برئاسة القاضي محمد مكاوي، وطوراً لـMEA لتخصيصها طائرات صغيرة لرحلات الحج، قالت مصادر متابعة لـ "الأخبار" إنّ الأزمة تحصل كل عام، ويجري حلّها قبيل بداية الموسم. 
وأوضحت أنّ جزءاً من المشكلة يعود إلى أن نحو 5 آلاف حاج سوري من أصل 17 ألفاً سافروا في السنوات الأخيرة عبر مطار بيروت، ولتفادي الازدحام كانت السعودية تسهّل سفر اللبنانيين مع مطلع شهر ذي الحجّة الهجري. وبعدما سمحت وزارة الحج والعمرة السعوديّة هذا العام بسفر السوريين على متن طائرات "أجنحة الشام"، كان مفترضاً أن تقدّم طلبات اللبنانيين أبكر من المعتاد. إضافة إلى ذلك، شابت الترتيبات اللوجستية التي يجب أن تقوم بها هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة مع بداية مهلة تقديم الطلبات بعض العوائق، بسبب تغييرات إداريّة طرأت على الهيئة بعد انقضاء مهلة تقديم الطّلبات.


"الأخبار": إنتهاء أزمة الحجّاج

محليات

الأخبار

الحجّاج اللبنانيين

الحج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكاتب والباحث د. حسام مطر ضيف الزميل آدم شمس الدين في برنامج الحدث الساعة 10:50
"الأخبار": بهاء الحريري يزور لبنان قريباً

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024