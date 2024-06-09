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محليات

"كل الجهود تبذل لإبقائه على قيد الحياة".. "الأنباء" الكويتية: هذا ما توصلت اليه التحقيقات مع منفذ الهجوم على السفارة الأميركية

2024-06-09 | 01:21
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&quot;كل الجهود تبذل لإبقائه على قيد الحياة&quot;.. &quot;الأنباء&quot; الكويتية: هذا ما توصلت اليه التحقيقات مع منفذ الهجوم على السفارة الأميركية
"كل الجهود تبذل لإبقائه على قيد الحياة".. "الأنباء" الكويتية: هذا ما توصلت اليه التحقيقات مع منفذ الهجوم على السفارة الأميركية

قال مصدر أمني لصحيفة "الانباء الكويتية" ان منفذ الهجوم على السفارة الاميركية في عوكر قيس الفراج في وضع صحي صعب جدا، وان "كل الجهود تبذل لإبقائه على قيد الحياة، وقد وظفت الخبرات الطبية من أجل تحقيق هذا الهدف، لأنه بعد العملية الجراحية التي خضع لها نتيجة إصابته في شرايين أساسية تبين ان إخراجه من غيبوبته الاصطناعية سيؤدي فورا إلى وفاته. لذا هناك عمل طبي متواصل لتفادي وصوله إلى مصير شبه محتوم وهو الموت".

وأوضح المصدر ان بقاء الفراج على قيد الحياة من شأنه ان يوفر المزيد من المعلومات التي لا تنحصر بالتهديدات الأمنية الإرهابية في الداخل اللبناني، انما تتجاوزه إلى الدول الشقيقة والصديقة.

واضاف ان السبب الاساسي الذي بنى المحققون عليه هذا الاستنتاج، هو ان "التحقيقات المكثفة التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وتلك التي تجريها أجهزة أمنية رسمية أخرى، توصلت إلى نتيجة حاسمة أثبتت ان الفراج ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، ويرتبط مع أحد قادة هذا التنظيم في العراق، الذي أعطى الفراج التوجيهات والتعليمات للتركيز على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الأميركية في لبنان".

كما أكد المصدر ان "التحقيقات، لاسيما الفنية وما أدلى به جميع الموقوفين، قد حسمت مسألة ان الفراج بايع داعش العراق، وبعد مبايعته بدأ بدعوة محيطه إلى تأييد داعش وانتهاج فكره، اما المهم في التحقيقات كلها، انها تقاطعت حول نقطة أساسية، وهي ان الفراج لا ينتمي إلى خلية، انما هو من "الذئاب المنفردة"، وانه اشترى السلاح الذي استخدمه في العملية من أحد تجار السلاح، وعمد إلى تأمين المستلزمات الأساسية للقيام بهذه العملية الارهابية".

"كل الجهود تبذل لإبقائه على قيد الحياة".. "الأنباء" الكويتية: هذا ما توصلت اليه التحقيقات مع منفذ الهجوم على السفارة الأميركية

محليات

السفارة الاميركية

عوكر

قيس الفراج

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