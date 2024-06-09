جوني منير: الحرب الكبيرة لا حزب الله لديه النية فيها ولا الاسرائيلي لديه القدرة والنية ...ونتنياهو ينتظر ترامب

مشيراً الى ان بايدن لم يأت على ذكر لبنان في المؤتمر الصحافي المشترك فيما تطرق ماكرون في كلمته الى الملف اللبناني اكثر من مرة.

وتابع منير: "لا احد يفصل الوضع في غزة عن الوضع في لبنان"، مضيفاً ان "حزب الله يربط الرئاسة بالوضع في الجنوب وغزة وذلك بحكم قرار متخذ من الحزب".

وفي سياق متصل لفت منير الى ان حل الدولتين مستحيل في ظل وجود نتنياهو، مضيفاً "بعض الدول تراهن على وصول ترامب وتنتظره ".

وتابع:"الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة لها علاقة بتوجهات سياسية جديدة في العالم".

وعن الملف الرئاسي في لبنان رأى منير ان قطر تضغط في هذا الملف، مضيفاً: "ايران وحزب الله لا يستطيعان الرجوع الى الوراء بشأن الجبهة الجنوبية والحرب الكبيرة لا الحزب لديه النية فيها ولاالاسرائيلي ونتنياهو له القدرة عليها ".

وقال ان "الاسرائيلي لا يعطي فرصة لحماس للموافقة على وقف اطلاق النار ".

وكشف منير معطيات عن التحقيق بشأن الهجوم الذي استهدف السفارة الاميركية في عوكر ، مشيراً الى ان المنفذ قيس الفراج قال في التحقيقات التي اجريت معه قبل خضوعه لعمليتين جراحيتين انه نفذ الهجوم لوحده .

وتابع منير ان وضعه الصحي لا يسمح باستكمال استجوابه، مضيفا: "اثبت ان لدى المنفذ تواصل مع العراق والمجموعة التي معه ومنها اصدقاؤه واخاه قالوا ان لديهم تواصلا مع العراق ..".