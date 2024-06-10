بالفيديو - إسقاط مسيرة اسرائيلية جنوب لبنان

إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان pic.twitter.com/efmXkYT4Gv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2024
إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان pic.twitter.com/efmXkYT4Gv
استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وأنطوان مرعب. وكان عرض شامل للمستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.
وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا الى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، طلب فيه "إخلاء جميع المباني السكنية والمؤسسات والمحال التجارية التي يشغلها أو يستثمرها نازحون سوريون بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء، في بلدة بكفتين – الكورة".