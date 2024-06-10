بالفيديو - إسقاط مسيرة اسرائيلية جنوب لبنان

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وأنطوان مرعب. وكان عرض شامل للمستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.