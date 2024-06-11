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محليات

انطوان زهرا: الحزب هو أسير وحدة الساحات

2024-06-11 | 09:55
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انطوان زهرا: الحزب هو أسير وحدة الساحات
انطوان زهرا: الحزب هو أسير وحدة الساحات

قال النائب السابق أنطوان زهرا إننا "لا نسعى إلى الفصل بين اللبنانيين بل نسعى إلى التلاقي" معتبراً أنه من غير الطبيعي "إخلاء سدة الرئاسة وتعطيل العمل الدستوري لسنوات عدة ".

وأشار زهرا في مقابلة خلال برنامج هنا بيروت إلى أنه "رغم تصاعد حدة اختلاف الآراء مع الرئيس بري إلا أنه لا يمكن قطع التواصل معه" لافتاً إلى أن دعوته إلى التشاور هدفها تطييب الخواطر للقبول بفرنجية ودعوة بري مسمومة مردودة مع الشكر "
كما لفت إلى أننا "نحتاج رئيساً سيادياً فعلياً لا يحارب حزب الله ولكن لا يقدم له الطاعة".
وأكد زهرا أن "من ننتظر منهم ايجاد رئيس للبنان هم بدورهم يحتاجون رئيساً فأميركا في صلب معركة الرئاسة وفرنسا تم حل البرلمان فيها وهنالك خلافة المرشد في إيران، أما العالم العربي همه أكبر بكثير من إيجاد رئيس للبنان بل همه اليوم التالي لحرب غزة".. مشدداً على أننا "مع الحد الادنى من التوافق بالأفكار السياسية ومواجهتنا تتلخص برفض مشروع وضع اليد على البلد ومحاربة من يساهم بوضع يده على البلد وهذه المواجهة وطنية بحت"
أما عن باسيل اعبتر زهرا أن "من الثابت عنده إنه جعجع ما بيعرف يعد وهلق ضم فرنجية إله عيب رئيس حزب ورئيس تيار يحكي بهزلية ليقدم نكتة لجمهوره" لافتاً إلى أنه "من حق جعجع الطبيعي أن ينافس على مقعد الرئاسة إلا أنه تم الإستغناء عن هذا الحق بسبب وجود تعقيدات في التركيبة الوطنية البرلمانية "
وأشار زهرا إلى أن ما يعطل الحوار هو أن "بري يريد مؤسسة حوار برئاسته" مشدداً على أن "لبنان لا يُحكم من طرف واحد وأن الحزب أسير وحدة الساحات".
 
لمتابعة الحلقة كاملة: 
 
 
 
انطوان زهرا: الحزب هو أسير وحدة الساحات

محليات

هنا بيروت

انطوان زهرا

لبنان

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