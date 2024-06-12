الحزب يرد مجدداً: سنزيد من عملياتنا "كماً ونوعاً" ضد العدو

وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية"

وأضاف" "فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".