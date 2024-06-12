الحزب يرد مجدداً: سنزيد من عملياتنا "كماً ونوعاً" ضد العدو
توعّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، الأربعاء، بزيادة العمليات ضدّ اسرائيل "كمّاً ونوعاً"، رداً على "اغتيال" القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلاً في جويا جنوب لبنان.
وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية"
وأضاف" "فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".