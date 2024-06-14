الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في ​​لبنان​ جان بيروتي للجديد: التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان فعام 2023 هذا القطاع أدخل 6 مليار دولار الى لبنان