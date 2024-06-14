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وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله
وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله
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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي للجديد: التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان فعام 2023 هذا القطاع أدخل 6 مليار دولار الى لبنان
2024-06-14 | 04:13
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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي للجديد: التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان فعام 2023 هذا القطاع أدخل 6 مليار دولار الى لبنان
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الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي للجديد: التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان فعام 2023 هذا القطاع أدخل 6 مليار دولار الى لبنان
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ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد
مراسلة الجديد: اللواء البيسري غادر جلسة الحكومة بعدما عرض خطة البنك الدولي بشأن النازحين وقد عرض الخطة "ب" التي تقوم على التمييز بين المسجلين في المنظمات الدولية وغير المسجلين لفرز النازحين
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